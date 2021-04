Die geplante Neuordnung des Rettungsdienstes im Landkreis Oldenburg sorgt derzeit für Unruhe und Unsicherheiten. (Nicolas Armer/dpa)

Es ist Superwahljahr: Für die Bewohner im Landkreis Oldenburg heißt das, im September wählen sie nicht nur den Bundestag, sondern auch den Kreistag und die Gemeinderäte neu. Die hiesigen Parteien bringen sich dafür allmählich in Stellung. Doch mit welchen Themen wollen sie bei den Wählern punkten? Vieles böte sich an. Auch die Neustrukturierung des Rettungswesens im Landkreis Oldenburg wäre wohl bestens geeignet. Doch dazu wird es nicht kommen. Das erklären die Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD, Grüne, UWG sowie die Gruppensprecher von FDP und Freie Wähler in einer gemeinsamen Mitteilung: „Diese Diskussionen eignen sich nicht für den Wahlkampf."

Hintergrund ist das Maastricht-Projekt „Bedarfsplanung Rettungsdienst“, in dessen Rahmen derzeit kreisübergreifend der Einsatz von Rettungskräften, Krankentransporte sowie die Notarztstandorte betrachtet und diskutiert werden. Die erste öffentliche Vorstellung hierzu ist für Dienstag, 13. April, im Bau, Straßen- und Brandausschuss des Kreistages geplant. „Wir wollen diese Zeit für Gespräche miteinander und mit fachkompetenten Personen nutzen“, erklären die Spitzen der Kreistagsfraktionen. Zugleich betonen sie aber auch: „Eine Verschlechterung darf und kann es mit uns auf keinen Fall geben."

Weil es in der Bevölkerung und auch bei den Rettungsdiensten viele Gerüchte rund um die Neuordnung gibt und diese für Unruhe und Unsicherheiten sorgen, sah sich die Kreisverwaltung dazu veranlasst, noch vor der Sitzung im April öffentlich über den Sachstand aufzuklären: „Gemeinsam wurden Maßnahmen für eine weitreichende Optimierung der rettungsdienstlichen Strukturen und Prozesse für den gesamten Versorgungsbereich der Großleitstelle Oldenburg erarbeitet.“ Eine hohe Versorgungsqualität durch die Rettungsdienste habe oberste Priorität.

Die ersten Schritte sind bereits erfolgt. Bislang wurden laut Kreisverwaltung unter anderem in den Rettungswachen Fahrzeuge umgewidmet, das heißt, sie bekamen eine veränderte Verwendung. „Diese Änderungen haben das Ziel, die Fahrzeuge bedarfsgerechter und zielgerichteter einzusetzen“, erklärt die Kreisverwaltung. Damit sollen die hochqualifizierten Rettungswagen für ihre eigentliche Aufgabe – Notfälle – entlastet werden. „Die Evaluation dieser Maßnahmen läuft aktuell und soll auch noch weiter andauern“, führt die Kreisverwaltung aus.

Landrat und Fraktionsspitzen sind sich einig

Doch es ist vor allem ein anderes Ergebnis der Forschungsarbeit, das für eine Kontroverse sorgt. Denn eine der Empfehlungen lautet, die Notarztstandorte im Landkreis Oldenburg zu verringern. Hintergrund seien die gebietsübergreifenden Versorgungsstrukturen in die Städte Oldenburg und Delmenhorst hinein. Hier werden die Kreistagsfraktionen aber nicht mitziehen. In ihrem Schreiben lassen sie daran keinen Zweifel: „Wir wollen die bestmöglichen Versorgungsstrukturen und halten dafür die drei jetzigen Notarztstandorte im Landkreis für gut gewählt.“ Auch die Fraktion der Linken spricht sich klar gegen eine Verringerung der Notarztstandorte aus. „Der Bedarf wurde auf Basis der rechtlich als akzeptabel angesehenen Eintreffzeit von 20 Minuten ermittelt. Unser Maßstab ist aber nicht, was gerade noch zulässig ist. Unser Maßstab ist, das bisherige Niveau der Ankunftszeiten zu erhalten“, erklärt die Hatter Kreistagsabgeordnete Katja Radvan.

Mit dieser Auffassung stehen die Politiker aber nicht allein. Auch Landrat Carsten Harings teilt diese Ansicht: „Eine Verringerung der Notarztstandorte im Landkreis halte ich ausdrücklich für falsch.„ Eine Beschränkung – wie in dem Projekt vorgeschlagen – auf nur einen Notarztstandort sei nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar. “Die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung ist nicht verhandelbar. Die über Jahre gewachsenen und bewährten Versorgungsstrukturen dürfen nicht leichtfertig aufgegeben werden“, macht Harings seine Haltung deutlich.

Zur Sachlage und zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Kostenträger in den anstehenden Kostenverhandlungen auf die Projektaussagen berufen dürften und die Verhandlungen, drei Standorte zu erhalten, nicht einfach werden. Allerdings: Auch ohne Zustimmung der Kostenträger kann der Landkreis Oldenburg weitere Standorte vorhalten. Die Kosten hierfür, die aus eigenen Mitteln finanziert werden müssten, belaufen sich pro Standort auf rund 900.000 Euro pro Jahr. „Das ist fraglos viel Geld, das an anderer Stelle dann fehlen würde„, weiß Harings. Er betont aber auch: “Gesundheit kann man nicht kaufen. Und das Leben ist mit nichts zu bezahlen. Hier muss es eine Lösung auch mit den Kostenträgern geben.“

Rettungswachen bleiben unangetastet

An dem Status quo mit drei Notarztstandorten ändert sich aktuell nichts. Verwaltung und Politik würden sich in vertiefenden Diskussionen mit der Problematik befassen und dabei die bestmöglichen Lösungen erarbeiten, verspricht die Kreisverwaltung. Für die Bürger im Landkreis Oldenburg dürfe es keinerlei Qualitätsverluste im Rettungsdienst geben. Auch ist allen im Kreistag vertretenen Parteien wichtig, dass die Stärkung des ländlichen Raums nicht nur ein Phrase ist, sondern mit Leben gefüllt wird. Hierzu gehört eben auch ein qualitativ hochwertiger Rettungsdienst.

Nicht zur Disposition stehen hingegen die sechs Rettungswachen im Landkreis Oldenburg, die mit ihren Rettungswagen an sieben Tagen die Woche 24 Stunden am Tag lebensbedrohliche Notfälle versorgen. Damit ist der Landkreis nach Ansicht der Fraktionsspitzen von CDU, SPD, Grüne, UWG und FDP/Freie Wäler hervorragend aufgestellt. „Gerade weil wir in der Mitte der beteiligten Landkreise liegen, fällt dem Landkreis hier eine besondere Bedeutung zu“, sind Dirk Vorlauf (CDU) und Marion Daniel (FDP) überzeugt.

Zur Sache

Projekt „Bedarfsplanung Rettungsdienst“

Seit 2016 läuft das Projekt, das eine Initiative der sechs beteiligten Landkreise – darunter der Landkreis Oldenburg – und Städte als Rettungsdienstträger und der Großleitstelle Oldenburg ist. Eingebunden sind auch die gesetzlichen Krankenkassen als Kostenträger für den Rettungsdienst sowie die Universität Maastricht, die das ganze Projekt im Rahmen eines Forschungsvertrages wissenschaftlich begleitet. Das Ziel ist es, den Rettungsdienst im gesamten Einzugsbereich der Großleitstelle bedarfsgerecht, qualitätssichernd, wirtschaftlich und damit vor allem zukunftssicher – so wie es das niedersächsische Rettungsdienstgesetz eben vorgibt – aufzustellen, erläutert die Kreisverwaltung.