Museumsleiter Carsten Jöhnk (r.) berichtete über die Ideen für das Nordwolle-Museums beim Empfang des Fördervereins der Örtlichen Wirtschaft, zu dem Vorsitzender Hans-Ulrich Salmen geladen hatte. (INGO MÖLLERS)

Carsten Jöhnk: Die Dauerausstellung, die vor über 20 Jahren hier im Haus eingerichtet wurde, hat sich im Wesentlichen nicht verändert. Aber die Erwartungshaltung der Besucher ist inzwischen komplett anders als früher. Das Publikum verändert seine Ansprüche und da müssen wir als Museum drauf reagieren. In der Museumsszene gibt es da bereits eine Reihe aktueller Tendenzen und da wollen wir auch auf dem neuesten Stand sein.

Die Besucher wollen ein Erlebnis, wie etwa im Science Center Bremen oder auch im Auswandererhaus in Bremerhaven. Dabei geht es unter anderem um Interaktivität. Vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen wollen wir die beiden einzelnen Museen zusammenlegen und umgestalten, sowohl räumlich, als auch inhaltlich.

Wir haben jetzt etwa schon ein Angebot im Rahmen der Museumspädagogik, bei dem Kinder erfahren, wie eine Krempel funktioniert und die sie selber ausprobieren können. Eine Idee wäre, das auszuweiten und jeden Schritt der Produktionslinie von der Wolle bis zum Garn für Besucher in der Ausstellung erlebbar zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, statt bloßer Informationstafeln interaktive Info-Karten zu gestalten, wodurch das Ganze etwas Spielerisches kriegt. Man will zwar Informationen vermitteln, aber es geht eben auch darum, dass die Leute mit Spaß hier durchgehen.

Ein weiterer Punkt wäre die personalisierte Geschichte. Man nimmt ein persönliches Schicksal, anhand dessen man eine Geschichte vermittelt, wie es etwa auch im Auswandererhaus der Fall ist. Wir haben das Glück, dass wir mit Rudolf Schewe einen Zeitzeugen haben, der bei Führungen über seine persönlichen Erlebnisse berichtet. Wir überlegen nun, wie wir seine Geschichte auch für die Besucher nutzbar machen können, die nicht an den Führungen teilnehmen. Dann gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe von Objekten Geschichten zu erzählen oder mit einer außergewöhnlichen Gestaltung die Besucher emotional zu berühren. Ein Beispiel dafür wäre etwa die Postkutsche im Museum für Kommunikation in Berlin. Anstatt die Kutsche einfach nur auf einen Sockel zu stellen, wurde sie wie eine Explosionszeichnung in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt unter der Decke aufgehängt. Dadurch nimmt man die Kutsche ganz anders wahr. Die Frage ist, wie man etwas inszenieren kann, sodass es in Erinnerung bleibt.

Möglich wäre vielleicht eine Rundum-Simulation der Produktionshalle, wodurch der Besucher das Gefühl erhält, dass er mitten in der früheren Halle steht und noch einmal einen ganz anderen Eindruck bekommt, wie die Produktion früher aussah. Außerdem würden wir gerne einen Multimedia-Guide einführen, über den die Gäste mit ihren Smartphones ergänzende Texte oder Bilder abrufen können oder mittels Augmented Reality eine alte Maschine virtuell zum Laufen bringen können.

Weil wir ein großes Haus sind, ist auch das Thema Leitsystem sehr wichtig. Da gibt es die Überlegung, die Transmission von damals als Bild aufzugreifen und symbolisch mit farblich unterschiedlichen Riemen als Leitsystem zu nutzen. Eine andere Frage ist, was Menschen mit Handicap hier im Museum erwartet. Wir sind über unser Projekt „Mitschnitt“ in Kontakt mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen gekommen, die uns Hinweise gegeben haben, was man anders machen könnte. Dabei sind es oftmals Kleinigkeiten, an die man bei der Einrichtung einfach nur denken muss und die nicht unbedingt viel Geld kosten. Eine Möglichkeit wären Fühltafeln. Man könnte auch Vitrinen weiter unten anbringen oder sie von der Seite einsehbar machen, damit Rollstuhlfahrer hineingucken können.

Genau. Museen sammeln, wie wir gerade etwa Tonaufnahmen aus der Stadt als immaterielles Kulturgut sammeln. Museen bewahren, erforschen, stellen aus und vermitteln. Gerade die Vermittlung ist ein Bereich, der sehr wichtig bei uns ist, weil viele Schulklassen zu uns kommen. Das Museum ist ein wichtiger, außerschulischer Lernort. Rund ein Viertel unserer Gäste sind Schüler, die auch aus Osnabrück oder Ostfriesland anreisen. Allerdings kommen die Schüler nur für das Thema Industrialisierung hierher. Das wollen wir ändern und sie künftig auch in den MINT-Fächern, etwa Physik oder Mathe, erreichen.

Das besondere an Industriemuseen allgemein ist, dass wir so ziemlich alle Bevölkerungsgruppen ansprechen, egal wie alt, egal ob männlich oder weiblich. Das hängt einfach mit dem Museumstyp zusammen, wodurch wir ein sehr gemischtes Publikum haben. Eine Zielgruppe dabei sind natürlich auch die Senioren, die wir etwa durch unsere Reihe Lieblingsobjekte gut erreichen. Dabei sind viele Stammkundschaften, die wir auch in Zukunft weiter pflegen wollen. Außerdem wollen wir Menschen mit Migrationshintergrund noch mehr erreichen, schließlich haben auf der Nordwolle viele Menschen mit Migrationshintergrund gearbeitet. Wir wollen, dass sie das Museum als Teil ihrer Geschichte begreifen. Generell geht es auch darum, wie die Delmenhorster zu ihrer Stadt und ihrer Geschichte stehen. Wir wollen, dass sie sich damit identifizieren können.

Zum einen wollen wir die Alleinstellungsmerkmale und die Bedeutung der Nordwolle hervorheben. Die einstige Fabrikhalle war um 1900 die größte zusammenhänge Produktionshalle weltweit. 25 Prozent der Weltproduktion von rohweißem Garn kamen aus den 16 Betrieben der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei und wurden in mehr als 60 Länder exportiert. Alleinstellungsmerkmal wäre daher etwa das Industriedenkmal mit der Turbinenhalle. Auch die vollständig erhaltene Mitarbeiterkartei von 1884 bis 1931 ist ein Schatz, den es meines Wissens so nicht noch einmal in Deutschland gibt. Damit kann man wunderbar auch Familienforschung betreiben. Partizipation ist ein weiterer, wichtiger Punkt. Museen versuchen immer mehr, auch mit der Bevölkerung zusammen Dinge zu erarbeiten. Letztlich sind alle Delmenhorster Experten für die Stadtgeschichte, egal ob sie 80 oder 16 Jahre alt sind. Und sie alle können einen Beitrag dazu leisten. Wir hoffen, dass sich dadurch auch nochmal die eigene Identifikation mit dem Museum verstärkt.

Ich bin da optimistisch, aber wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung von allen möglichen Seiten. Man kennt das ja vom Kleinen Haus, die finanziellen Möglichkeiten der Stadt sind da einfach sehr begrenzt. Daher hoffe ich auch auf Unterstützung von außen. Wir haben bereits verschiedene Anträge für Fördermittel auf den Weg gebracht. Vor Kurzem war Landtagsabgeordneter Stephan Siemer hier, um sich ein Bild vom Museum zu machen. Und unser Landtagsabgeordneter Deniz Kurku trägt die Ideen genauso mit.

Insgesamt kostet das Vorhaben knapp über drei Millionen Euro, für den ersten Bauabschnitt benötigen wir 1,4 Millionen Euro. Wir wollen das Projekt über viele Jahre hinweg nach und nach realisieren. Ich gehe schon davon aus, dass es insgesamt sechs bis sieben Jahre dauern wird, bis alles fertig ist. Aber wir würden gerne zum Stadtjubiläum 2021 schon etwas präsentieren können, sozusagen einen ersten entscheidenden Schritt.

Zur Person

Carsten Jöhnk (54)

ist seit gut viereinhalb Jahren der Leiter des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur in Delmenhorst. Nun möchte er das Haus für die Zukunft neu aufstellen und dafür einige Veränderungen, sowohl äußerlich als auch inhaltlich, vornehmen. Auf dem Empfang des Fördervereins der örtlichen Wirtschaft hat er am Dienstagabend die Perspektiven für das Museum vorgestellt.