Heiko Ackermann, Vorsitzender der Hasbruch-Freunde (rechts) sowie Schatzmeister Helmut Kühling weisen noch einmal besonders auf die geltenden Regeln im Naturschutzgebiet hin. In der Corona-Krise verzeichnet der Hasbruch gerade einen selten erlebten Besucheransturm. (TAMMO ERNST)

In Zeiten der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen der sozialen Kontakte und der Bewegungsfreiheit entdecken offenbar viele Menschen wieder ihre Liebe zur Natur. Und ganz oben in der Liste der Ausflugsziele steht dabei auch der Hasbruch. Davon zeugen im Augenblick überfüllte Parkplätze an den Eingängen zum Natur- und Vogelschutzgebiet. „Teilweise haben wir auf den Parkplätzen rund um den Hasbruch fast 800 Autos gleichzeitig gezählt. Da kann man von mehreren tausend Besuchern täglich ausgehen“, berichtet Helmut Kühling, Schatzmeister der Gesellschaft der Freunde des Hasbruch. Einen solchen Besucheransturm verzeichnet der Wald sonst nicht einmal am publikumsträchtigen Hasbruchtag.

Prinzipiell empfehlen die Hasbruch-Freunde auch einen Besuch des Waldes. „Die Blütenteppiche der Buschwindröschen und das erste Grün von Büschen und Bäumen sind derzeit ein echtes Erlebnis“, stellt Vorsitzender Heiko Ackermann fest. Allerdings bringen die Menschenmassen auch ein Problem mit sich: „Leider werden die in der Satzung des Naturschutzgebiets festgelegten Verbote zum Abpflücken von Blumen und Zweigen, dem Verlassen von Wegen sowie der ganzjährigen Anleinpflicht für Hunde regelmäßig nicht beachtet“, erklärt Ackermann. Das hat die Niedersächsischen Landesforsten bereits dazu veranlasst, im Wald und an allen Eingängen besondere Hinweise aufzuhängen, die auf die im Wald geltenden Regeln hinweisen.

„Nach dem Motto 'Der andere macht es auch!' scheint es dabei sogar eine Dynamik zur Nichtbeachtung selbstverständlicher Verhaltensregeln zu geben“, stellt der Vorsitzende der Hasbruch-Freunde fest. So konnten Vertreter des Vereins bei einer kurzen Begehung am Sonnabend etwa beobachten, dass Besucher mit einem Arm voller grüner Zweige aus dem Wald gekommen sind, Hunde nicht angeleint waren und ganze Familien Fahrräder und Kinderwagen durch das Unterholz schoben. „Vor dem Hintergrund der großen Besucherströme ist aus unserer Sicht die naturverträgliche Nutzung des Waldes akut gefährdet“, sagt Ackermann.

Die Hasbruch-Freunde appellieren daher an alle Besucher, sich zum Schutz der einzigartigen Naturschönheit und der teilweise sehr seltenen Tier- und Pflanzenarten die Hinweise der Landesforsten vor dem Betreten des Waldes kurz anzuschauen und sich danach zu verhalten. „Diese Rücksichtnahme hilft nicht nur der Natur, sondern bringt allen Waldbesuchern ein noch schöneres Naturerlebnis“, betont Ackermann.

Bäume als Klettergerüste

„Dass die Menschen ihren Aktivitäten in der freien Landschaft und im Wald nachgehen, sei angesichts der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und Abstandsregelungen verständlich, scheint es doch so, als ob insbesondere Familien mit Kindern oder Haustierbesitzer hier genügend Bewegungsfreiheit und Abwechslung finden“, kommentiert auch Landkreis-Sprecher Oliver Galeotti. Dies sei auch in Ordnung, solange sich die Besucher auf den Wegen aufhalten und ihre Hunde an der Leine haben. Es dürfe jedoch nicht sein, dass die Menschen die Wege verlassen und Wald und Wiesen flächendeckend zur Erholung nutzen würden. So habe die Kreisverwaltung etwa beobachtet, dass Bäume als Klettergerüste gebraucht und Bäche als Sandkastenersatz verwendet werden.

Galeotti weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich auf die gerade beginnende Brut- und Setzzeit (1. April bis 15. Juli) hin. Vor allem die Naturschutzgebiete würden der heimischen Tierwelt in diesen Monaten die wichtigsten Grundlagen zur Fortpflanzung und Jungenaufzucht bieten. Ohne Rücksichtnahme der Gesellschaft auf die geltenden Regeln und die Bedürfnisse der Natur werde dies allerdings nur eingeschränkt möglich sein.

Auch die Kreisverwaltung bittet Spaziergänger deshalb ausdrücklich darum, dass sie sich bei ihren Ausflügen in die Natur, ob in den Hasbruch oder anderswo, vergewissern, ob sie sich in einem Schutzgebiet befinden. In der Gemeinde Ganderkesee (und ihren Grenzgebieten) gibt es neben dem Hasbruch drei weitere Naturschutzgebiete: das Stenumer Holz, den Stühe und die Große Höhe. Im Landkreis Oldenburg stehen zurzeit insgesamt 26 Areale unter Naturschutz.