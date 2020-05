Das coronabedingte Besuchsverbot im Josef-Hospital Delmenhorst hat auch weiterhin grundsätzlich Bestand. (INGO MöLLERS)

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gibt es in Niedersachsen nach dem Lockdown aus dem März schon weit reichende Lockerungen, aber eben nicht in allen. Deswegen weist das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass das Besuchsverbot weiterhin gilt. Zwar gibt es, wie berichtet, Ausnahmen für frisch gebackene Väter und Besucher von Palliativpatienten und Schwerstkranken, aber allgemeine Lockerungen gibt es nicht, wie auch in Paragraf 2a der Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nachzulesen ist. Für Verwirrung vieler Besucher scheint gesorgt zu haben, dass bereits seit dem 17. April der Besuch von Angehörigen und Freunden in Alten- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen möglich ist. Bedingung dafür ist jedoch, dass die Heimleitungen ein entsprechendes Hygienekonzept vorlegt haben.