Eine Betondecke über die Rampe an der Südseite ziehen und damit erheblich mehr Platz für Fahrradstellplätze schaffen – so lautet eine Idee der SPD. (INGO MöLLERS)

660 Millionen Euro will der Bund in einem Sonderprogramm für den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur zur Verfügung stellen. Das Programm im Zuge des Klimaschutzpakets der Bundesregierung nennt sich „Stadt und Land“. Bis zu 80 Prozent Förderung ist möglich. Darauf weist Hudes stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender Heiko Aschenbeck hin. Die SPD hat beantragt, Maßnahmen aus der Radverkehrsprioritätenliste in Hude vorzuziehen, um in den Genuss der Förderung zu kommen.

Zum einen geht es um die Erweiterung der Fahrradabstellfläche am Huder Bahnhof, Südseite. Dort ist bekanntlich kaum Platz, um mehr Stellplätze zu schaffen. Die SPD-Fraktion hatte bereits Ende November in einen Antrag gefordert, zu prüfen, ob die Herrichtung der Fläche zwischen dem Bürgersteig Hohe Straße und der Südwestrampe – unter Einbeziehung einer Betondecke über der Rampe – machbar ist. „Mit der Erweiterungsmaßnahme um circa 300 Quadratmeter könnte fast eine Verdopplung der Fläche erreicht werden“, so die Idee. Und man könne in diesem Zusammenhang auch gleich einen abschließbaren Bereich für Fahrräder schaffen, erklärt SPD-Ratsherr Heiko Aschenbeck. Gute Beispiele mit sogenannten Fahrradboxen hätten sich Verwaltungs- und Ratsmitglieder bereits bei einer Besichtigung der Bahnhöfe in Rastede und Bad Zwischenahn Ende 2019 ansehen können.

SPD-Ratsmitglieder haben einen Fachmann zurate gezogen, um abzuklären, ob die Idee mit der Betondecke über der Rampe überhaupt machbar scheint. Der Geschäftsführer der Firma Beton System Consulting, die ihren Sitz direkt gegenüber an der Hohen Straße hat, habe bei der ehrenamtlichen Prüfung des Anliegens spontan seine Unterstützung zugesagt und im Rahmen eines kleinen Projekts mit Fachkräften und Lehrlingen den Bereich vermessen und eine erste Einschätzung vorgenommen. Das Ergebnis: Der Anschluss an die Hohe Straße mit der Überdachung der Rampe unter Nutzung der bestehenden Anlagen sei sehr wahrscheinlich ohne größere technische Probleme möglich, wie Jan Goldschmitt, Assistent der Geschäftsführung, bei einem Ortstermin berichtete.

Die Überdachung könne an der Seite der Bahn mit Betonpfeilern gestützt, an der Südseite könne die vorhandene Betonwand genutzt werden. Aufgrund der Angleichung des Betonüberbaus an das Niveau der Hohen Straße wäre für eine Durchgangshöhe der Rampe von mindestens drei Metern immer noch gesorgt. Gestützt auf diese fachliche Einschätzung möchte die SPD das Projekt voranbringen.

Ein zweites Projekt soll ebenfalls schnell in Angriff genommen werden. Dabei geht es um die Umgestaltung von Schützen- und Ulmenstraße zu Fahrradstraßen. Es handele sich um einen stark frequentierten Schulweg. Deshalb habe das Projekt, inklusive der Verbesserung der unübersichtlichen und gefährlichen Kreuzung mit der Straße Hohelucht höchste Priorität, meint die SPD. Sie sieht Eilbedürftigkeit und fordert eine Beratung im Fachausschuss.

Zu dieser Beratung wird es bereits am kommenden Mittwoch, 10. Februar, um 16 Uhr kommen. Denn dann ist die nächste Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung anberaumt, auf dessen Tagesordnung genau diese Themen stehen. In ihrer Beratungsvorlage zur Sitzung schlägt die Gemeindeverwaltung vor, die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Maßnahme, die Abstellsituation für Fahrräder im südlichen Bahnhofsumfeld durch Einbeziehung einer Betondecke zu verbessern, zusätzlich zur Variantenauswahl der von ZVBN und der Agentur Bahnstadt erarbeiteten Vorstudie mit aufzunehmen. Die Umsetzung einer favorisierten Variante soll nach erfolgter Beratung im Arbeitskreis Bahnhof/Bahnhofsumfeld beschlossen werden.

An den Bahnhöfen in Hude und Wüsting sollen die Fahrradabstellanlagen erweitert und modernisiert werden, heißt es im zweiten Beschlussvorschlag der Verwaltung. Dabei sollen auch abschließbare Bereiche für Fahrräder geschaffen werden. Die Umsetzbarkeit für die einzelnen Standorte und die Verfügbarkeit von Fördermitteln sei zu prüfen. Außerdem räumt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage der Umgestaltung des Bereichs Schützen- und Ulmenstraße zu einer Fahrradstraße eine hohe Priorität ein. Auch in diesem Fall sei die Umsetzbarkeit der Maßnahme und die Verfügbarkeit von Fördermitteln zu prüfen.

Im Hinblick auf den Antrag der SPD-Fraktion, sich zum Sonderprogramm „Stadt und Land“ anzumelden, weist die Gemeindeverwaltung darauf hin, dass geförderte Vorhaben aus einem vorliegenden integrierten Verkehrskonzept oder zumindest aus einem Radverkehrskonzept oder Radnetz abgeleitet sein müssen. „Ein entsprechendes Konzept liegt derzeit nicht vor und müsste zunächst erarbeitet werden“, betont die Verwaltung.