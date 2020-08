Polizei stoppt 28-Jährige

Betrunken am Steuer

Jacqueline Schultz

Mit 1,7 Promille im Blut ist in der Nacht zu Freitag eine 28-jährige Ganderkeseerin auf der Straße Am Stadion in Delmenhorst erwischt worden. Die Beamten kassierten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel.