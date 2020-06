Die Polizei konnte den Fahrer stellen. (Björn Hake)

Ein betrunkener Mann hat am Montagvormittag einen Verkehrsunfall in Wildeshausen verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Laut Polizeibericht kollidierte der 20-jährige Wildeshauser auf der Hermann-Ehlers-Straße mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug eines 55-Jährigen. Dabei entstanden Schäden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Trotzdem setzte der 20-Jährige seine Fahrt zunächst fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, konnte aber kurz darauf gestellt werden. Wie die Beamten weiter mitteilen, waren auch an seinem Wagen deutlich sichtbare Schäden entstanden. Im Gespräch mit dem jungen Mann nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,41 Promille. Der 20-Jährige zeigte zudem Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Auch dieser Verdacht erhärtete sich. Außerdem hatte er gar keinen Führerschein.