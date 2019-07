Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Montagabend in Delmenhorst gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die beiden offensichtlich alkoholisierten Männer zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes an der Bismarckstraße auf, als sie aneinander gerieten.

Ein unbeteiligte Zeuge, der das Geschehen bemerkt hatte, verständigte daraufhin die Polizei. Nachdem die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, konnten sie die beiden betrunkenen Kontrahenten schließlich trennen. Allerdings schlug deren Wut um, die Aggressionen der Männer richteten sich daraufhin gegen die Beamten der Polizei. Die beiden Täter gingen bedrohlich auf die Einsatzkräfte zu und versuchten sie zu schlagen. Außerdem beleidigten sie die Polizisten fortwährend.

Letztendlich konnten die Einsatzkräfte die beiden Männer jedoch zu Boden bringen. Sie wurden anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen die beiden Männer, die 46 und 51 Jahre alt sind und von denen einer aus Delmenhorst, der andere aus Greifswald kommt, wurden nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet.