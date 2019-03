In Delmenhorst ist ein betrunkener Autofahrer beinahe mit einem Streifenwagen der Polizei zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben befuhr der 35-Jährige am Montagabend die Annenheider Allee, als er in den Gegenverkehr geriet. Der Fahrer des entgegenkommenden Streifenwagen machte noch mittels Lichthupe und Hupe auf sich aufmerksam, konnte aber einen Zusammenstoß nur noch durch ein Ausweichmanöver auf den Gehweg verhindern. Im Anschluss folgten die Beamten dem betrunkenen Autofahrer und hielten ihn schließlich an. Bei dem 35-Jährigen wurde ein Alkoholwert von mehr als 1,9 Promille festgestellt. Seinen Führerschein musste er daraufhin abgeben. (haf)