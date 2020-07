Wenn die Orthopädische Fachklinik Stenum ihr neues Bettenhaus baut, wird die alte Villa abgerissen. Der ärztliche Direktor Karsten Ritter-Lang sowie Pressesprecherin Daniela Wolff, die Hygienebeauftragte Katharina Helwig und Verwaltungsleiterin Susanne Langfeld (hinten von links) gehen davon aus, dass im Frühjahr 2021 mit den Arbeiten begonnen werden kann. (Ingo Möllers)

Ganderkesee-Stenum. Bereits im Februar 2019 haben die Verantwortlichen der Orthopädischen Fachklinik Stenum ihre Pläne zum Bau eines neuen Bettenhauses öffentlich gemacht. Mit Entwurfsskizze und allem, was dazu gehört. Doch wenn die Bauarbeiten voraussichtlich ab Frühjahr 2021 beginnen, wird das Gebäude völlig anders als ursprünglich geplant aussehen. Denn in der Zwischenzeit haben die Verantwortlichen entschieden, den Architekten noch einmal zu wechseln und auch sonst an der einen oder anderen Stellschraube gedreht.

Inzwischen setzt die Klinik auf zwei Planer, „die im Krankenhausbereich über große Erfahrung verfügen“, wie Verwaltungsleiterin Susanne Langfeld betont. Auch die Entscheidung, neben einem Architekten auch noch einen Innenarchitekten zu beauftragen, habe sich bewährt. An der Stelle, wo jetzt noch die alte Villa steht, die einst die Keimzelle der Klinik war, werde ein „funktionaler, viereckiger Bau entstehen, der rot verklinkert ist“, wie Langfeld verriet. Die 51 Planbetten würden auf einer Nutzfläche von rund 2500 Quadratmetern untergebracht – 32 im Erdgeschoss sowie 19 im Obergeschoss. Hinzu komme ein Aufwachraum mit acht Betten. Der Neubau werde unmittelbar an den OP-Trakt angedockt, womit die langen Wege zwischen Station und OP der Vergangenheit angehören würden. Zudem biete er Erweiterungsmöglichkeiten nach zwei Seiten.

Die Baukosten in Höhe von rund 9,5 Millionen Euro stemmt die Stenum Ortho GmbH übrigens weitgehend selbst. Um das Projekt finanziell bewerkstelligen zu können, hatte die Klinik im vergangenen Jahr ihre Gesellschafterstruktur geändert und einen Investor mit ins Boot geholt. Der Vorteil sei nun eine weitreichende Planungsautonomie, erklärt Langfeld: „An Fördergeldern bekommen wir lediglich zweimal 500 000 Euro für den neuen Aufwachraum sowie eine Station für Privatpatienten.“

Entscheidung gegen Schnellschuss

Nachdem die Verantwortlichen das Vorhaben zunächst mit einem erhöhten Tempo voranbringen wollten, haben sie sich inzwischen ganz bewusst gegen einen Schnellschuss und für die langsamere Version des Projektplans entschieden, wie die Verwaltungsleiterin berichtet. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass Ende Juli der Bauantrag gestellt wird. Damit die finanzielle Planungssicherheit möglichst hoch ist, sollen 80 Prozent der Aufträge bis Ende des Jahres ausgeschrieben sein. „Wir hoffen dabei auch auf den Effekt, dass die Firmen 2021 wieder mehr Kapazitäten haben, weil einige größere Investitionsprojekte aufgrund der Corona-Pandemie vielleicht doch nicht getätigt werden“, sagt Langfeld. Im Frühjahr 2021 könnten dann die Abrissarbeiten an der alten Villa starten. Und von da an dauere es weitere zwei Jahre, bis das neue Bettenhaus im Laufe des Jahres 2023 eröffnet werden könne. Die Klinikverwaltung, die zurzeit noch im Altbau untergebracht ist, werde für die Dauer der Bauphase vorübergehend ins Schwesternwohnheim ziehen.

Für die Nachnutzung der später nicht mehr benötigten Gebäudeteile gibt es zwar zahlreiche Ideen, entschieden ist aber noch nichts. Hier könnten etwa Beatmungsplätze entstehen, gegebenenfalls könnten die Räume aber auch zu Apartments für junge Ärzte oder Angehörige umgebaut werden, nennt Langfeld erste Überlegungen.

Unterdessen bestimmt aber auch in der Orthopädischen Fachklinik nach wie vor die Corona-Pandemie das Geschehen. Nachdem im März und April viele Operationen abgesagt und verschoben worden waren, ist das Team um den ärztlichen Direktor Karsten Ritter-Lang inzwischen damit beschäftigt, die aufgelaufene Warteliste abzuarbeiten. Mit Blick auf das Coronavirus stehe die Patientensicherheit an erster Stelle, versichern Ritter-Lang und Hygienefachkraft Katharina Helwig. So würden alle Patienten fünf Tage vor der stationären Aufnahme getestet und anschließend in eine häusliche Quarantäne geschickt.

Weiter keine Patientenbesuche

Die Sicherheit wird sogar so groß geschrieben, dass Patientenbesuche in Stenum weiterhin nicht gestattet sind. Begleitpersonen werden gebeten, vor der Tür zu warten, und wenn der Empfang nicht besetzt ist, ist das Haus geschlossen. „Wir können einfach nicht kontrollieren, ob sich die Besucher an die Regeln halten und auch in den Zimmern immer den Mundschutz tragen. Und wir wollen das Risiko einer Ansteckung so klein wie möglich halten“, begründet Katharina Helwig die Vorsicht. Am Anfang der Pandemie hätten die Patienten gar nicht verstanden, warum sie in der Klinik einen Mundschutz tragen sollten, draußen aber nicht, erinnert sie sich.

Karsten Ritter-Lang lobt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit den anderen Krankenhäusern der Region. „In der Krise lernt man sich viel besser kennen. Und es zeigt sich wieder einmal, dass sich die Patientenversorgung in der Fläche bewährt hat“, kommentiert er. Auch die Kooperation mit einer Reha-Klinik in Bad Zwischenahn, in die die Patienten aus Stenum überwiesen werden würden, funktioniere gut. „Das ärgert zwar die Kostenträger, schafft aber eine nahtlose Versorgung und ist eine komfortable Lösung für die Patienten“, meint er.