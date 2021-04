Symbolbild (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Im Prozess um den sexuellen Missbrauch von Mädchen in 33 Fällen hat das Landgericht Oldenburg den angeklagten 54-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Von der hohen Zahl der Taten, die sich laut Staatsanwaltschaft zwischen 1995 und 2003 in Delmenhorst abgespielt haben sollen, konnte die Erste Große Strafkammer letztlich nur neun im Zeitraum von 1995 bis 1997 nachweisen. Opfer waren zwei jüngere Schwestern der ehemaligen Ehefrau, die zum Tatzeitpunkt jünger als 14 Jahre alt waren. Laut Anklageschrift hatten sich die Taten in der Nacht abgespielt. Im Glauben, die Mädchen schliefen, hatte der Mann sexuelle Handlungen an ihnen ausgeübt (wir berichteten).

In einer ersten Einlassung hatte der Angeklagte alle Taten abgestritten und sie als Komplott seiner Ex-Frau bezeichnet. Zum Prozessauftakt hatte ein neuer Strafverteidiger diese vorformulierte Aussage zunächst übernommen. Am zweiten Verhandlungstag folgte dann aber eine neue Erklärung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen wurde. „Darin hat der Angeklagte neun Taten eingeräumt. In den übrigen Fällen hat die Staatsanwaltschaft von einer weiteren Verfolgung der Taten abgesehen“, erklärte Gerichtssprecher Thiemo Reinecke gegenüber dem DELMENHORSTER KURIER. Die Anwendung der entsprechenden Rechtsnorm sei hierbei nicht wie ein Freispruch zu bewerten. Vielmehr werde von der weiteren Strafverfolgung abgesehen, weil die Taten nicht aufzuklären seien.

Hintergrund der in Teilen eingestellten Strafverfolgung ist eine Einigung der Prozessbeteiligten. Auch die in Aussicht gestellte Bewährungsstrafe bewirkte die neue Einlassung der Verteidigung und so das Teilgeständnis. Der Sexualstraftäter profitierte auch davon, dass ihn das Gericht nur für Taten bis einschließlich 1997 verurteilte. 1998 änderte sich nämlich die Rechtslage, seitdem gelten unter anderem höhere Mindeststrafen.

Die erste Version der Verteidigung, die Tatvorwürfe als großes Lügenkonstrukt darzustellen, brachte insbesondere ein psychologisches Gutachten zum Einsturz. Darin beurteilt ein Experte die Aussagen eines Opfers als „erlebnisbasierten Sachverhalt“, also als sehr glaubwürdig. Auch der Nebenankläger hatte im kurzen öffentlichen Teil des Prozesses deutlich gemacht, dass das Opfer nach einer therapeutischen Aufarbeitung nun sehr genaue Angaben machen könnte. So war für den Angeklagten früh klar, dass er nicht auf einen Freispruch hoffen konnte.