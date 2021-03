Amtsgericht Wildeshausen verurteilt 30-Jährige wegen Betrugs. (Peter Steffen/dpa)

Über einen 40-fachen Internetbetrug von insgesamt 4685 Euro hat das Amtsgericht Wildeshausen in dieser Woche verhandelt. Die 30-jährige Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und einem Monat verurteilt. Ihr Verlobter wurde freigesprochen. „Sie haben eine hohe kriminelle Energie“, begründete die Richterin das Urteil.

Die Angeklagte lebte zum Tatzeitpunkt mit ihrem 29-jährigen Freund in der Samtgemeinde Harpstedt. Zudem ist sie Mutter eines zweijährigen Mädchens. Erst im November hatte sie eine eineinhalbjährige Haftstrafe im Gefängnis in Vechta abgesessen. „Seit dem letzten Urteil haben sie nahtlos weitergemacht“, sagte die Richterin. Das Vorstrafenregister der 30-Jährigen ist groß. Seit 2013 liegen vier Eintragungen vor. Immer wieder ging es um Betrug, unter anderem in Wilhelmshaven, Bad Iburg und Delmenhorst.

In der aktuellen Verhandlung ging es um Taten vom 19. Februar 2018 bis 14. Juli 2019. Die 30-Jährige hatte über Ebay-Kleinanzeigen Waren wie Kinderwagen, Hörspielfiguren, Lego und Festplatten angeboten. Doch erhalten haben die Käufer ihre Produkte nie. Die Angeklagte besaß die Gegenstände nicht einmal. „Ich wollte meinen Freund nicht verlieren, deshalb habe ich ihm immer wieder etwas geschenkt“, erklärte sie. Für die Käufe habe sie immer wieder neue E-Mail-Adressen angelegt.

Ihr 29-jähriger Freund und jetziger Verlobter habe allerdings nichts von ihren Machenschaften gewusst, sagte die 30-Jährige. Sie habe sein Bankkonto verwaltet und sich um alle finanziellen Sachen gekümmert, erklärte die Angeklagte.

Von ihren Betrügereien habe der Speditionskaufmann einen Tag vor dem damaligen Haftantritt erfahren, sagte er. „Als ich dann alleine in unserer Wohnung war, habe ich die vielen Briefe entdeckt –unterm Bett und auf dem Dachboden“, erklärte der 29-Jährige vor Gericht. Knackpunkt der Verhandlung war die Frage: Bewährung oder nicht? Und darüber herrschte Uneinigkeit. Zumal die Bewährungshelferin der Angeklagten einen positiven Ausblick bescheinigte: „Sie ist hochmotiviert und möchte einen reinen Tisch machen.“

Der Staatsanwalt sprach sich in seinem Plädoyer gegen eine Bewährungsstrafe aus: „Jetzt ist auch mal Feierabend. Bewährungsversager ohne Not könnte man sagen.“ Er forderte eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Für den mitangeklagten Verlobten hielt er jedoch einen Freispruch für sinnvoll. „Wenn Naivität strafbar wäre, wären Sie bestimmt vorne mit dabei“, sagte er. Die Verteidigerin erwiderte: „Meine Mandantin hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Sie hat gestanden.“ Deshalb sei eine zweijährige Bewährungsstrafe angemessen, meinte die Verteidigerin. Die Richterin folgte weitestgehend der Staatsanwaltschaft.