Raub in Delmenhorst

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bewaffneter Überfall auf Sonnenstudio

Jochen Brünner

Ein Überfall auf ein Sonnenstudio an der Hindenburgstraße in Delmenhorst hat sich am Freitagmittag ereignet. Ein Täter bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe, ein zweiter nahm das Geld aus der Kasse.