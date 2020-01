Über viel mehr Klarheit dürfte Richter Michael Nowak eigentlich nicht verfügen, nachdem er am zweiten Verhandlungstag am Landgericht Oldenburg in dem Fall des schweren Raubüberfalls im Delmenhorster Drogenmilieu nun den letzten Zeugen und die Gutachten des Sachverständigen gehört hat (wir berichteten). Abgesehen von einer interessanten Geschichte des eher zufälligen Findens einer Tat und der anschließenden Suche nach den Tätern konnte der vorgeladene Hauptkommissar, der in dem Fall an den Ermittlungen beteiligt war, keine hieb- und stichfesten Erkenntnisse darüber liefern, was sich am 17. Juni im Treppenhaus des Opfers genau zugetragen hat.

Aufgrund seiner Eindrücke während der Befragung des Opfers, als dieses bei der Polizei Anzeige erstattete, würde der Zeuge jedoch die Aussage des Mannes stützen, wie er dem Richter sagte. Dessen Schilderungen seien ihm logisch und schlüssig erschienen. Dem Opfer sei zudem deutlich Angst anzumerken gewesen, vor allem als die Sprache auf die möglichen Verdächtigen kam.

Auf Letztere seien die Ermittler übrigens eher aufgrund eines Zufalls gestoßen. Denn am Tag der Tat habe ein Kind einige Fundsachen gemeldet: eine Tasche, in der sich Wechselkleidung und der Plastikrahmen einer SIM-Karte für ein Handy befanden. Mithilfe der aufgedruckten Telefonnumer auf dem Plastikrahmen habe man schnell herausgefunden, wem die passende SIM-Karte gehören musste – nämlich der Mutter des fast 35-jährigen Angeklagten. Zeugen hatten nämlich gesehen, wie zwei Radfahrer besagte Tasche weggeworfen hatten.

Der zeitliche und örtliche Zusammenhang habe die Polizei auf das Paar – den fast 35-jährigen Angeklagten und seine 34-jährige (inzwischen) Ex-Frau – gebracht. Erst später sei man auf den dritten Angeklagten gekommen. Was sich nun genau zwischen dem Trio und dem Opfer abgespielt hat, konnte auch der Sachverständige nicht klären. Doch der Diplom-Psychologe lieferte mit seinen Gutachten über das ehemalige Ehepaar interessante Hintergrundeindrücke aus deren Vergangenheit und aus ihrer Drogenkarriere.

Schwierige Spurensuche

Bei der Angeklagten gestaltete sich die Suche nach Gründen für ihre Entwicklung recht schwierig. Der Sachverständige habe keinerlei Auffälligkeiten oder Anhaltspunkte in ihrer Biografie gefunden, die man als Gründe in Betracht ziehen könnte. Die Kindheit und Jugend seien gut und unproblematisch verlaufen. Die Eltern der Frau würden noch heute rätseln, was sie bloß falsch gemacht haben könnten. Doch trotz allem könne sie nach wie vor auf Hilfe und Unterstützung aus dem Elternhaus setzen. Es ist wohl ein Fall vom falschen Zeitpunkt und falschen Ort, möglicherweise von falschen Freunden.

Denn nichtsdestotrotz begann die Angeklagte mit 13 Jahren, regelmäßig Cannabis zu sich zu nehmen. Es folgten Ecstasy, Kokain und mehr. Ihre Schullaufbahn beendete sie mit einem Hauptschulabschluss, worauf eine Ausbildung als Malerin und Lackiererin folgte. In diesem Beruf war sie einige Zeit über eine Zeitarbeitsfirma tätig, bevor sie dann eine Hausmeisterstelle annahm. Doch nachdem sie 2012 ihren künftigen Ehemann kennengelernt hatte, arbeitete sie nicht mehr. Es folgte die Hochzeit, die beiden bekamen einen Sohn, der sofort vom Jugendamt in die Obhut einer Pflegefamilie gegeben wurde.

Vier Entgiftungen hat die Angeklagte hinter sich. Inzwischen ist sie in einem Substitutionsprogramm, wie auch schon während der Schwangerschaft. Sie selbst wünscht sich, dass ihr Kind in der Pflegefamilie bleibt, wo sie es gut aufgehoben weiß. Dennoch möchte sie gern einen Kontakt zu ihm aufbauen. Dafür will sie freiwillig eine Therapie machen, in der sie zudem ihre Ehe und andere Dinge aus ihrer Vergangenheit aufarbeiten möchte, wie sie dem Richter versicherte. Sie habe bereits eine eigene Wohnung und lebe von einer vollen Erwerbsminderungsrente. Der Sachverständige bestätigte ihre offensichtliche Suchtmittelabhängigkeit, sah jedoch ein sehr geringes Risiko, dass die Angeklagte in Zukunft „erheblich rechtswidrige Taten“ ausüben würde.

Anders verhält es sich mit dem Angeklagten. Die Gründe seiner Drogengeschichte und kriminellen Vergangenheit könnten sehr wahrscheinlich in seiner Kindheit liegen. „Bei ihm zu Hause muss es schon ganz schön heftig zugegangen sein“, sagte der Sachverständige sichtlich beeindruckt von den Schilderungen des Angeklagten. Der cholerische Vater und die dem Alkohol durchaus zugewandte Mutter hätten regelmäßig gewalttätige Auseinandersetzungen gehabt. Immer wieder seien sie getrennt und wieder ein Paar gewesen. Bis die Mutter dann auszog. Als der Sohn im Kindergartenalter nach Hause kam und einen Umzugswagen vor dem Haus stehen sah, musste er sich spontan entscheiden, ob er weiterhin bei Mutter oder Vater leben wollte. Zu dem Zeitpunkt begann eine andauernde Pendelei zwischen den Eltern.

Mit zehn Jahren konsumierte der Angeklagte bereits regelmäßig Cannabis. „Das ist extrem früh“, gab der Sachverständige zu bedenken. Im 13. Lebensjahr begann er Heroin zu nehmen, ab 15 spritzte er sich die Droge. Es folgten Kokain, Crystal Meth, Ecstasy, Pilze „und alles andere, was man auf dem Markt bekommt – die ganze Palette“, berichtete der Sachverständige. Auch Spielautomaten sollen eine Rolle gespielt haben.

Trotzdem schloss der Angeklagte seine Schullaufbahn mit einem Hauptschulabschluss ab. Die Ausbildung zum Schlachter beendete er jedoch nicht mehr. Stattdessen arbeitete er als Tiertrainer. Es folgte eine verworrene Episode, in der sich der Angeklagte samt Frau der Reichsbürgerbewegung anschloss und währenddessen er sogar eine Doktorarbeit über Tiere und Parapsychologie geschrieben haben will. „Aber da steige ich nicht durch“, gab der Sachverständige unumwunden zu. Zumal sich der Angeklagte von der Reichsbürgerbewegung vollständig distanziert haben will.

50 stationäre Entgiftungen

Über 50 stationäre Entgiftungen hat der Angeklagte absolviert – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Viele davon hat er abgebrochen. Eine Persönlichkeitsstörung oder eine andere psychiatrische Erkrankung attestierte ihm der Sachverständige nicht, dafür aber Aggressionspotenzial. Er würde eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt und eine mindestens zweijährige Therapie empfehlen. Zu Letzterer zeigte sich der Angeklagte aber nur bereit, wenn er im Substitutionsprogramm bleiben kann, was der Sachverständige wiederum als „sinnlos“ bezeichnete.

Der nächste Verhandlungstag vor dem Landgericht Oldenburg wurde auf Freitag, 24. Januar, um 9 Uhr terminiert.