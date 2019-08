Henrieke (5), Amelie (5) und Tjark (4) freuen sich auf das erste Bewegungsfestival am Sonnabend in der Kita Sonneninsel. (INGO MöLLERS)

Ganderkesee-Bookholzberg. Zum ersten Bewegungsfestival lädt am Sonnabend, 24. August, die Kindertagesstätte Sonneninsel am Vollersweg 8 in Bookholzberg ein. In der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr können Kinder an verschiedenen Stationen unterschiedlichste Bewegungsangebote ausprobieren. Parallel hierzu findet auf dem Parkplatz der Kita ein Flohmarkt statt. Ganz bewusst setzt das Kita-Team bei der Veranstaltung auf Spaß an der Bewegung – „Wettkampfcharakter soll der Aktionstag nicht haben“, betonte Kita-Leiterin Edith Ohlenbusch bei der Vorstellung. Statt Stempelkarten erhalte jedes Kind daher auch ein Band mit einer Perle. „Für jedes Mitmachen an den Stationen gibt es dann weitere“, erklärt die Leiterin. Ob es dann ein Armband oder eine Kette wird, bleibe jedem Kind selbst überlassen.

Zur Umsetzung des Festivals hat sich die Kita-Leiterin gleich mehrere Kooperationspartner ins Boot geholt, darunter den Kreissportbund des Landkreises Oldenburg, der sich gleich mit mehreren Aktionen beteiligt. „Wir bieten Leitergolf, eine Dartscheibe mit Klettbällen sowie Low-T-Ball an, eine Vorstufe des Tennis“, erläutert Victoria Becker, die im Landkreis schon mehrere Kita- und Schulprojekte dieser Art unterstützend begleitet hat. Sie vermittelte auch den Kontakt zum Bookholzberger Turnerbund (BTB), der am Sonnabend mit einem Bewegungsparcours vertreten sein wird. „Von Werfen bis Dribbeln können Kinder hier diverse Trainingseinheiten aus den Bereichen Handball und Fußball ausprobieren“, umreißt der Erste Vorsitzende Helmut Steinmann den BTB-Beitrag. Außerdem gebe es Judoübungen zum Mitmachen, vorgeführt von Vereinskindern, um Berührungsängste möglichst gering zu halten. Für Tanz, Entenangeln und Dosenwerfen sorgt das Kita-Team selbst. „Ferner wird es Riesenseifenblasen und eine Kinderdisco geben“, verrät Ohlenbusch im Vorfeld.

Für die Organisation des parallel laufenden Flohmarkts zeichnet indes der Förderverein der Kita verantwortlich. Anmeldungen sind bis Freitag, 23. August, 12 Uhr, unter der Telefonnummer 0 42 23 / 84 71 möglich. Teilnehmer können am Sonnabend eine Stunde vor Veranstaltungsstart, also ab 12.30 Uhr, ihren Stand aufbauen. „Als kleine Pauschale nehmen wir fünf Euro“, ergänzt Anja Ahlers vom Förderverein. Tische oder Pavillons müsste jeder selbst mitbringen. Für kleines Geld wird es außerdem Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke geben.

Auf die Idee des Festivals ist Ohlenbusch bei einer Gesundheitsfachtagung des Landkreises gekommen, dort habe sie auch den ersten Kontakt zu Victoria Becker vom Kreissportbund geknüpft. „Sie hat den Bereich Bewegung organisiert – und genau das passt auch zu unserem Kita-Konzept ‚Gesund groß werden‘“, betont Ohlenbusch.

Sämtliche Einnahmen des Festivals fließen laut Kita-Leiterin in einen neu geplanten Niedrigseilgarten. Umgesetzt werden soll das rund 5000 Euro teure Projekt im kommenden Jahr, für die Finanzierung sucht die Kita derzeit noch nach weiteren Sponsoren.

Derzeit betreut die Kita Sonneninsel 74 Kinder in drei Kindergarten- und einer Krippengruppe.