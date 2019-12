In Heide starb ein Mann, die Polizei rief das SEK zu Hilfe. (Symbolbild.) (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Mit dem Tod eines 39-jährigen Mannes ist in der Nacht zu Donnerstag ein Beziehungsdrama im Ganderkeseer Ortsteil Heide tragisch zu Ende gegangen. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte, seien die Beamten um kurz nach 1 Uhr alarmiert worden, weil der offenbar bewaffnete 39-Jährige eine 57 Jahre alte Frau bedroht habe. Die Frau konnte allerdings aus dem Gebäude fliehen und die Polizei benachrichtigen.

Weil die örtlichen Einsatzkräfte die Lage als schwerwiegend beurteilten und es ihnen offensichtlich nicht gelang, das Gebäude zu betreten, forderten sie ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Hannover an. Das habe laut Sprecherin gegen 6 Uhr „zur Ablenkung Pyrotechnik“ gezündet und anschließend das Haus gestürmt. Zu diesem Zeitpunkt habe der 39-Jährige allerdings nur noch leblos aufgefunden werden können. Die Polizei betonte, dass der Mann nicht bei dem Polizeieinsatz ums Leben gekommen sei, sondern bereits vorher Hand an sich gelegt habe.

Die Ermittlungen der Polizei dauerten am Donnerstag noch an. Die Sprecherin bestätigte aber, dass die beiden Beteiligten zumindest in der Vergangenheit einmal eine Beziehung gehabt hatten. Ob diese auch gegenwärtig noch angedauert habe, war zunächst nicht bekannt. Ein Verwandtschaftsverhältnis liege nicht vor. Der Frau gehe es „den Umständen entsprechend gut“.