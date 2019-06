Acht verletzte Personen sind das Resultat eines eskalierten Familienstreits, der sich am Mittwochabend in Groß Ippener zugetragen hat. Laut Polizeibericht gingen um 20.15 Uhr zwei Notrufe ein, in denen beteiligte Personen schilderten, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Parteien gekommen war. Insgesamt waren acht Personen in diesen Streit verwickelt, die allesamt verletzt wurden.

Aufgrund dieser Schilderungen fuhren fünf Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie mehrere Polizeifahrzeuge zum Einsatzort. Bei deren Eintreffen beruhigte sich die Situation schnell, die Parteien konnten problemlos getrennt werden. Bei der Klärung des Sachverhalts ermittelten die Beamten, dass es zwischen zwei getrennt lebenden Ehepartnern zu einem Streit gekommen war, der durch Unterstützung jeweiliger Angehöriger eskalierte. Auf der einen Seite standen sich die 40-jährige Noch-Ehefrau mit ihren Eltern, auf der anderen Seite der 43-jährige Noch-Ehemann mit vier Angehörigen gegenüber.

Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es neben einfachen Schlägen und Tritten auch zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagwerkzeugen. Insbesondere durch das Pfefferspray wurden alle acht beteiligten Personen verletzt, darunter auch ein achtjähriges Mädchen. Trotz einiger blutender Wunden stellten die Rettungssanitäter aber insgesamt nur leichte Verletzungen fest. Gegen fünf der beteiligten Personen leiteten die Beamten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Wer für den Einsatz des Pfeffersprays und der Schlagwerkzeuge verantwortlich war, müssen die Ermittlungen zeigen. Die zerstrittenen Beteiligten wurden zur Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser gefahren. Der Einsatz in Groß Ippener endete gegen 22 Uhr