Im Rahmen der Fahnung suchte die Polizei auch in einem Imbiss am Westertor. (Martin Siemer)

Eine 26-jährige Frau aus Wildeshausen ist am Dienstag bei einer Beziehungstat schwer verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, richtet sich der Verdacht gegen den 30-jährigen Ehemann der Geschädigten, der sich am Dienstagabend noch auf der Flucht befand. Der Übergriff ereignete sich der Polizei zufolge gegen 8.45 Uhr an der Kapitän-Strasser-Straße. Die 26-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen fanden Beamte der Polizei Wildeshausen im Bereich des Tatortes zwei Schreckschusswaffen, die vermutlich zur Tatausführung genutzt worden waren. Daraufhin leiteten die Ermittler gegen den 30-Jährigen ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen suchte die Polizei auch einen Imbiss an der Straße „Westertor“ auf, wo sie den Gesuchten offenbar allerdings nicht fand. Aus ermittlungstaktischen Gründen gab die Polizei am Dienstagabend zunächst keine näheren Angaben bekannt.