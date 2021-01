Der Bauverein Delmenhorst hat Bücherbars in seinen größten Wohngebieten an der Lüneburger Straße, an der Strehlener Straße, an der Groninger Straße/Ecke Wildeshauser Straße und im Schanzengarten aufgestellt. (INGO MÖLLERS)

„Das Geheimnis der sieben Palmen“ von Heinz Günther Konsalik, „Gullivers Reisen“ von Jonathan Swift oder „Die im Dunkeln sieht man nicht“ von Johannes Mario Simmel sind nur drei der Bücher, die die Bücherbars in der Delme-Stadt zu bieten haben. „Moment mal“, wird die findige Leseratte nun sagen. „Das sind doch alles Bücher, die schon mehrere Jahre alt sind.“ Na und? Bücherbars haben auch gar nicht den Anspruch, die aktuellen Bestsellerlisten widerzuspiegeln. Wie in Bookcrosser-Telefonzellen, Umsonstläden oder Zu-Verschenken-Kisten gilt hier die Devise: zum Wegschmeißen zu schade.

Der Bauverein Delmenhorst, der neuerdings „Wir Zuhausemacher“ heißt, hat sie in seinen größten Wohngebieten an der Lüneburger Straße, an der Strehlener Straße, an der Groninger Straße/Ecke Wildeshauser Straße und im Schanzengarten aufgestellt. Dort können die Bewohner und Nachbarn schöne Bücher, die sie nicht mehr haben wollen, hineinstellen. Und wer etwas neuen Lesestoff braucht, kann sich dann auch kostenlos bedienen.

Die Delmenhorster Tischlerei Völkel hat sie gebaut. „Eigentlich werden für diesen Zweck ja Telefonzellen umfunktioniert“, weiß der hauptamtliche Bauverein-Vorstand Reiner Fulst. „Aber die finde ich nicht so schön. Deswegen habe ich mal geschaut, was für Bilder ich von Bücherschränken für draußen finde und habe sie der Tischlerei vorgelegt mit Vermerken, was ich von welchem Bild gerne übernommen hätte. Daraus haben mir die Völkel-Mitarbeiter einen Entwurf gemacht und der hat mir gut gefallen.“

Eigentlich sollten die Bücherbars etwas später kommen. „Aber als das Corona-Virus im Anmarsch war, war klar, dass die Leute sowohl mehr Zeit zum Lesen als auch mehr Zeit dazu haben, alte Bücher auszusortieren, die sie nicht mehr haben sollen“, sagt Fulst. „Also haben wir den Bau der Bücherbars vorgezogen.“

Und seitdem stehen die Schränke auf der Straße, sodass sie jeder befüllen und sich jeder daraus bedienen kann. „Sie sind vielleicht 1,20 Meter breit, 50 Zentimeter tief und 1,80 oder zwei Meter hoch“, schätzt der Vorsitzende des Aufsichtsrats Ralf Wessel. Da sei dann also auch mehr Platz für Bücher als in einer Telefonzelle, vielleicht für 500 Stück.

Damit niemand auf die Idee kommt, diese Bücherbars seien Müllcontainer, fühlen sich Buchpaten aus dem Mitgliederbestand von „Wir Zuhausemacher“ für die Außen-Bücherschränke verantwortlich. „Einer Buchbarpatin ist aufgefallen, dass mal neben Büchern auch Töpfe, Geschirr, Dekoartikel und Schirmständer in ihrer Bücherbar standen“, erzählt Wessel.

„Zuerst hat sie sich geärgert, dass jemand tatsächlich seinen Müll dort abstellt. Aber später stellte sie fest, dass es offensichtlich auch dafür in ihrer Nachbarschaft Nachfrage gab. Unsere Mitglieder respektieren und schätzen also unsere Bücherbars.“ DVDs und Gesellschaftsspiele können die Nachbarn dort auch finden. In der Groninger Straße liegen sogar Bücher auf Arabisch und Englisch.

Einer der ersten Buchspender war Fulst selbst. „Ich habe zwei Umzugskartons mit alten Büchern gepackt und das Sortiment auf die Bücherbars verteilt“, erzählt er und fährt schmunzelnd fort: „Ich habe sogar meine Kinder gefragt, ob sie Bücher spenden möchten. Aber die haben mich nur gefragt: ‚Was sind Bücher?‘“ E-Books und Konsorten mögen zwar ihre Vorteile haben, aber in eine Bücherbar kann man sie nicht stellen.

Im Moment liest Fulst gerade „Flow. Das Geheimnis des Glücks“ von Mihaly Csikszentmihalyi. Und Wessel liest gerade viele Kinderbücher. „Ich bin Vater von zwei Kindern“, erklärt er. „Für mich lese ich aber auch etwas: Ken Follets ‚Tore der Welt‘.“

Doch nicht nur Bücher können die Mitglieder des Bauvereins hier ablegen, sondern auch ihre Sorgen. Denn die Bücherbars dienen auch als regelmäßiger Treffpunkt mit der Mitarbeiterin Nicole Zakrzeski. Wenn nicht gerade eine Pandemie in Delmenhorst herrscht, plant sie den Mietertreff, bei dem die Bewohner gemeinsam klönen, Ausflüge unternehmen oder Sport treiben können. Auch Sorgen und persönliche Probleme können sie ansprechen und Hilfe zum Beispiel bei behördlichen Dingen (beispielsweise Wohngeld beantragen) bekommen.