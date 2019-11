Stadtbüchereileiterin Anika Schmidt (links) nahm am Dienstagabend bei der Preisverleihung des Bibliothekspreises 2019 von Angelika Brauns, Geschäftsführerin der Büchereizentrale Niedersachsen und eines der Jury-Mitglieder, nicht nur Blumen, sondern auch Glückwünsche entgegen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Ein eigenes Lese-Café, die Neugestaltung der Kinder- und Jugendbuchabteilung, ein komplett anderes Leitsystem für die Ausleihe, immer mehr Veranstaltungsformate und natürlich auch die inhaltliche Neuausrichtung – es sind zahlreiche Punkte, die in den vergangenen Jahren in der Delmenhorster Stadtbücherei angegangen und umgesetzt worden sind. Und weil das Team um Bücherei-Leiterin Anika Schmidt mit viel Engagement und Hingabe all diese Veränderungen auf den Weg gebracht und die Stadtbücherei damit für die Zukunft noch einmal ganz anders aufgestellt hat, ist die Bücherei an diesem Dienstagabend mit dem Bibliothekspreis 2019 ausgezeichnet worden.

Der Preis wird jährlich von der VGH-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband vergeben. In diesem Jahr fiel dabei die Wahl auf die Delmenhorster Stadtbücherei für ihren erfolgreichen Neustart. „Ich habe Anika Schmidt bei einer Fortbildung kennengelernt, und sie berichtete, was sie in den wenigen Jahren mit ihrem Team alles angeschoben hat und was sie noch für Pläne für die Zukunft hat“, erzählte Angelika Brauns, Geschäftsführerin der Büchereizentrale Niedersachsen und eines der Jury-Mitglieder, bei der Preisverleihung. „Ich war damals ganz beeindruckt von der Vielfalt und Fülle an Themen und auch der Zielstrebigkeit und dem Engagement dahinter.“ Eben das sei auch mit einer der Gründe für die Entscheidung der Jury gewesen. Man habe nicht nur ein gutes und umfangreiches Konzept für den Neustart erarbeitet, sondern eben auch für eine zügige Umsetzung gesorgt und zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht.

Viel Arbeit und Schließzeit

„Das alles bedeutet viel Arbeit für ein kleines Team und es bedeutete auch eine Schließzeit im September“, berichtete Brauns weiter. Etwas, was keine Bücherei gerne machen würde. „Aber es ging eben nicht anders.“ Die Aktion sei aber von langer Hand geplant und gut organisiert gewesen. Brauns lobte auch die vielen Kooperationen der Stadtbücherei, die sich nicht nur an bundes- und landesweiten Projekten beteiligt, sondern auch mit den anderen Kultureinrichtungen vor Ort kooperiert. Das Konzept, das die Bücherei ausgearbeitet hat, teile diese auch mit anderen Büchereien in Niedersachsen. Und auch die Tatsache, dass die Stadtbücherei im vergangenen Jahr mit zahlreichen Aktionen und Lesungen den Titel als „außergewöhnlichste Vorlesestadt 2018“ gewonnen hat, blieb an dem Abend natürlich nicht unerwähnt.

Auch Oberbürgermeister Axel Jahnz zeigte sich begeistert angesichts der Veränderungen in der Stadtbücherei. „In den letzten Jahren ist wirklich sehr viel und auch mit Erfolg auf den Weg gebracht worden“, sagte er. „Eine Bücherei muss eine Bücherei sein, die lebendig ist, die Spaß und Freude macht.“ Und das sei in Delmenhorst der Fall. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir solch eine Bücherei hier haben“, sagte Jahnz.

Anika Schmidt zeigte sich angesichts der Ehrung sichtlich gerührt. „Als ich den Anruf Mitte September bekam, dass wir gewonnen haben, da war ich tatsächlich sprachlos“, sagte sie. Und das sei für sie doch eher ungewöhnlich. Die Büchereileiterin betonte auch noch einmal, dass sie den Preis nur stellvertretend für ihr ganzes Team entgegennehme. Anika Schmidt bedankte sich auch noch einmal bei all ihren Mitarbeitern einzeln für das Engagement und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. „Ich bin stolz darauf, dass ich mit diesem Haus und diesem Team zusammenarbeiten darf“, sagte sie und wagte auch noch einen Ausblick darauf, wie es nun in der Bücherei weitergehen wird. Was Veränderungen angeht, insbesondere bei der räumlichen Gestaltung, „reicht es im Moment aber erst mal“, sagte Schmidt. Nun wolle man sich darauf konzentrieren, die Bücherei als lebendigen Ort der Begegnung zu erleben und mit vielen Menschen dort ins Gespräch zu kommen.

Nach der Preisverleihung konnten sich die geladenen Gäste auch noch selbst ein Bild von den erfolgten räumlichen Veränderungen der Bücherei machen. Und auch, wofür das Preisgeld von 5000 Euro teilweise schon verwendet worden ist, zeigte das Bücherei-Team an dem Abend. Neben verschiedenen digitalen Produkten wie einer „Kuti“-Konsole für Retro-Games sowie eine Aufstockung der gefragten Tonieboxen floss das Geld etwa auch in eine Reihe von Krimi-Dinner-Spielen, die an dem Abend auf einem aufgebauten Tisch präsentiert worden sind. Denn für diese soll in der Bücherei ein neuer Bereich eingerichtet werden. Denn eine Ausleihe bietet sich laut Schmidt bei den Krimi-Dinner-Spielen besonders an, da man diese in der Regel nur einmal spielen kann.