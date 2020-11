Lasse Thielsch hat seinen Traumberuf gefunden: Brauer und Mälzer. (Lina Brunnée)

Lasse Thielsch hat seinen Traumberuf gefunden. Vor gut drei Jahren begann der heute 21-jährige Harpstedter eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer bei Bannas-Bier in Wildeshausen. Diese hat er in diesem Jahr abgeschlossen – und gehört damit 2020 zu den sechs Ausbildungsbesten aus dem Landkreis Oldenburg.

„Eigentlich war es nur ein Zufall, dass ich mich für die Ausbildung zum Brauer entschieden habe“, verrät Thielsch. Nach dem Realschulabschluss an der Oberschule Harpstedt habe er gar nicht genau gewusst, was er beruflich machen wolle. Diverse Praktika folgten, unter anderem als Elektriker und Kfz-Mechatroniker. Diese seien jedoch nicht das Richtige für Thielsch gewesen. „Im Fernsehen habe ich irgendwann ganz zufällig einen Beitrag über das Bierbrauen gesehen. Und da war mir dann klar, dass ich das gerne machen möchte“, sagt der 21-Jährige. Um ganz sicher zu gehen, absolvierte Lasse Thielsch auch in diesem Bereich zunächst zwei Praktika. Eines bei der Bierbrauerei Beck’s in Bremen und ein weiteres bei Bannas-Bier in Wildeshausen. Mit Erfolg. Die Praktika machten Thielsch nicht nur Spaß, er durfte auch seine Ausbildung in dem Wildeshauser Betrieb beginnen. „Ich bin Thomas Bannas sehr dankbar. Während der Ausbildung stand er mir immer mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Thielsch.

Wer jetzt jedoch glaubt, dass ein Großteil der Arbeit mit dem Trinken von Bier zu tun hat, liegt falsch. „Natürlich sollte man Bier in diesem Beruf mögen“, sagt der Harpstedter und lacht. Doch auch in Biologie, Chemie und Mathe muss sich ein Brauer gut auskennen. Neben Rohstoffkunde lernte Thielsch gemeinsam mit 28 weiteren Auszubildenden aus Norddeutschland, zu denen auch zwei Frauen gehörten, an der Berufsschule in Bremen alles über Enzymprozesse, Verfeinerungen und über die Herstellung von Bier.

Körperlich anstrengend wurde es für ihn dann in der Brauerei selbst. „Bei Bannas-Bier haben wir alles von Hand gebraut. Das war schon nicht ohne, hat mir aber trotzdem jede Menge Spaß gemacht“, verrät Thielsch. Besonders gut gefallen habe ihm, dass er sich selbst verschiedene Biergeschmacksrichtungen überlegen und brauen durfte.

Für seine Prüfung, in der er mehr als 80 Prozent erreichte, lernte Thielsch in diesem Jahr unter besonderen Umständen. Sofern dies möglich war, fand Unterricht in kleinen Gruppen in der Berufsschule statt. Ansonsten lernte er zu Hause.

Ob Lasse Thielsch seinen Beruf auch weiterempfehlen würde? Seine klare Antwort: „Auf jeden Fall!“ Jedoch rät er allen Interessenten, zuvor ein Praktikum zu absolvieren. Auch technisches Verständnis sollte man mitbringen und sich auch die Hände schmutzig machen wollen. „Und der Realschulabschluss wäre gut. Das hilft bei den Fächern in der Berufsschule viel weiter“, sagt er.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Schließung des Betriebs konnte Lasse Thielsch nicht weiter bei Bannas-Bier arbeiten. Aktuell ist er deshalb als Tischler unterwegs. „Um nicht zu Hause rumzusitzen“, wie er sagt. In seinen Traumberuf als Brauer und Mälzer will er trotzdem so bald wie möglich wieder einsteigen.