Frank Claußen, stellvertretender Ortsbrandmeister, führt den neuen Abbiegeassistenten mit Kamera und Bildschirm in den Großfahrzeugen der Feuerwehr vor. (INGO MöLLERS)

Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen, wenn Laster beim Rechtsabbiegen Fahrradfahrer in ihrem toten Winkel übersehen. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) sterben in Deutschland auf diese Weise jedes Jahr 30 bis 40 Menschen. In der Berichterstattung ist von tragischen Unfällen die Rede. Doch das wirklich Tragische ist, dass viele Opfer vermeidbar wären, wenn jeder Laster mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet wäre. Doch Pflicht wird dies erst ab 2024 für alle Lastwagen und Busse. In der Gemeinde Hude will man diese Frist nicht aussitzen. Damit Einsatzfahrten der Feuerwehr auch heute schon so sicher wie möglich für die schwächeren Verkehrsteilnehmer sind, werden die Großfahrzeuge der drei Ortswehren derzeit mit einem Abbiegeassistenten nachgerüstet.

„Wir haben einen entsprechenden Förderaufruf in die Finger bekommen und den Zuschlag bekommen“, erklärt Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew. Das Bundesamt für Güterverkehr fördert die Nachrüstung von fünf Fahrzeugen mit je 1500 Euro. Das macht etwa die Hälfte der Kosten aus. Die andere Hälfte trägt die Gemeinde. Die gesamte Investitionssumme beträgt somit 15 000 Euro. Mit Blick auf die anderen Projekte, die Hude zu stemmen hat, ist dies nicht viel Geld. „Das ist unspektakulär“, weiß der Bürgermeister. Dennoch findet er dieses „kleine, aber feine Projekt wahnsinnig wichtig“. Zumal die Klostergemeinde die erste im Umkreis ist, die die Großfahrzeuge ihrer Feuerwehr entsprechend nachrüstet.

Die Nachrüstung erfolgt relativ einfach und problemlos. „Für einen Tag muss das Fahrzeug in die Werkstatt. Das geht also wirklich fix“, erzählt Gemeindebrandmeister Jörg Schmidt aus Erfahrung. Denn bei den ersten drei Fahrzeugen ist die Nachrüstung bereits abgeschlossen. Noch zwei weitere werden folgen. Bis Ende Oktober soll dies geschehen sein. Die anderen drei noch verbleibenden Fahrzeuge werden hingegen nicht nachgerüstet. Aus gutem Grund. Wie Schmidt erklärt, sind diese bereits so alt, dass sich eine solche Investition nicht mehr lohnt. Denn sie sollen demnächst durch Neufahrzeuge ersetzt werden, die dann natürlich auch mit einem entsprechenden System versehen werden sollen. Geplant ist, dass in ein bis 1,5 Jahren alle acht Großfahrzeuge der Huder Feuerwehr über einen Abbiegeassistenten verfügen.

Nur Beinah-Erlebnisse

„Toi, toi, toi. Bei uns ist bisher noch nichts passiert. Es gab nur eine Reihe Beinah-Erlebnisse“, sagt der Gemeindebrandmeister. Grundsätzlich sei die Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer hoch, wenn ein Fahrzeug mit Blaulicht vorbeifährt. „Meistens sitzt auch jemand auf dem Beifahrersitz, der mit schaut“, fügt Schmidt hinzu. Doch es gibt eben nicht nur Einsatzfahrten, beispielsweise wenn es zur Wartung in die Werkstatt geht. Dann sitzt nicht immer jemand auf dem Beifahrersitz, und das Blaulicht ist auch aus. Schmidt ist sich sicher: „Es gibt viel Schnickschnack, mit dem man die Fahrzeuge ausrüsten kann, aber der Abbiegeassistent ist ein gutes ergänzendes System.“

Die Auswahl an Abbiegesystemen ist groß. In Hude hat man sich für ein System des mittleren Preissegments entschieden. Dieses arbeitet nicht mit Sensoren, sondern kamerabasiert. Neben der Seitenkamera, die den Bereich des toten Winkels filmt, gehört noch ein Bildschirm in der Fahrerkabine und eine Steuereinheit dazu, die durch einen intelligenten Softwarealgorithmus die Informationen im Kamerabild auswertet und bei einer gefährlichen Situation eine Warnung auslöst. Der Abbiegeassistent ist nicht immer aktiv. Er schaltet sich bei 50 Stundenkilometern aus. „Logisch, denn bei Tempo 51 biegt man nicht ab“, merkt Jörg Schmidt an. Sobald allerdings ein Eingriff ins Lenkrad erfolgt, aktiviert sich die Kamera wieder. „Die Kamera leuchtet die Seite des Fahrzeugs ab. Tritt jemand in den toten Winkel, ändert sich die Farbe im Bildschirm von Grün auf Rot“, erläutert Reiner Suhr, Ortsbrandmeister von Wüsting, der mit seinen Kameraden seit gut einer Woche Erfahrungen mit dem Abbiegeassistenten sammeln konnte. Zusätzlich gibt das System ein Warnsignal.