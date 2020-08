VHS-Programmbereichsleiter Kai Reske setzt als Strippenzieher auf Netzwerkarbeit. (INGO MÖLLERS)

Die Volkshochschule (VHS) Delmenhorst bietet älteren Menschen Lernmöglichkeiten, etwas langsamer im Lernstoff voranzugehen und mehr Raum für Wiederholungen zu haben. Auch die Bewegungskurse sind an älter werdende Menschen mit etwas eingeschränkterer Mobilität angepasst. Als Programmbereichsleiter ist Kai Reske für die Sparten Zweiter Bildungsweg, EDV und Gesundheit verantwortlich. Insbesondere die letzten beiden Bereiche bilden die Ausgangsbasis für sein Engagement im Seniorennetzwerk. Die VHS hat Angebote, die sich ausdrücklich an Senioren wenden. Darüber hinaus stehen auch Kurse im Programmheft, die für alle offen sind, also auch für Senioren. Im Interview erzählt der 38-Jährige mehr über seine Tätigkeit beim Seniorennetzwerk, das gerade auf dem Weg ist, ein Verein zu werden.



Mit welchen Fragen wenden sich Senioren an die VHS?

Kai Reske: „Mein Sohn, meine Tochter erklärt das immer so schnell. Da komme ich nicht mit. Kann ich das auch bei Ihnen lernen?“ Vielfach habe ich diesen Satz in den Beratungen zu EDV-Angeboten gehört. Erwachsene Kinder erklären nicht schlecht, haben aber eine ganz andere Affinität zur Technik. Vieles erscheint selbstverständlich, was für ältere Menschen nicht selbstverständlich ist. Deshalb versuchen wir, in geringerem Tempo die Fragen zu beantworten, die Teilnehmende zu PC, Laptop oder Smartphone haben. Im Bewegungsbereich kommen nicht besonders viele Fragen, da die meisten Teilnehmenden bereits für sich gefunden haben, was sie individuell brauchen. Das kann Yoga sein, das kann Qigong sein, das können auch aktivere Angebote wie Zumba Gold sein.

Neben der routinemäßigen Planung (zweimal pro Kalenderjahr) eines offenen Programmangebots versuchen wir derzeit verstärkt, reine Online-Angebote zu realisieren. Diese sollen sich dann auch an älteres Publikum wenden, wenn es soweit ist.

Nach einer Zeit, in der Beschäftigte in Kurzarbeit waren, sind wir nun wieder voll da. Zu den üblichen Geschäftszeiten sind wir per Telefon oder Mail zu erreichen. Aktuelle Informationen zu Corona-Regelungen und dem Programmangebot finden sich auf unserer Homepage.

Das Engagement der VHS beziehungsweise mein persönliches Engagement als Mitarbeiter wird sich durch die Vereinsgründung nicht verändern, sondern bleibt so erhalten. Ob die VHS Mitglied wird, muss noch rechtlich geprüft werden.

Das sehe ich als Gesamtverbund der Akteure in Delmenhorst. Durch die Teilnahme am Netzwerk habe ich Strukturen und Akteure besser kennengelernt und kann in Beratungssituationen auch auf andere Akteure verweisen und mache dies auch gern. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass dies auch umgekehrt passiert, wenn bei anderen beispielsweise nach EDV-Angeboten gefragt wird.

Nicht nur Senioren, sondern auch deren Kinder brauchen meines Erachtens das Netzwerk. Nicht, weil die Eltern sich nicht selbst informieren könnten. Sondern weil das Netzwerk zum Ziel hat, die Angebote zu bündeln und in konzentrierter Weise einen Überblick über das Angebot für Senioren und Angehörige zu geben. Wer sich dann vertiefend mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen möchte, kann dies dann gezielt machen, muss aber in der Regel nicht mehr lange suchen, um eine Idee dafür zu bekommen, wer in Delmenhorst eigentlich was macht.

Naja, das Älterwerden lässt sich nicht vermeiden, aber in einem gewissen Maße und mit ein bisschen Glück hat man es in der Hand, mental jung zu bleiben. Wirkten Menschen früher bereits in – aus heutiger Sicht – jüngeren Jahren schon irgendwie alt und in einer abschließenden Lebensphase, kann man heute auch noch agil bleiben, wenn es gesundheitlich klappt. Und dabei reisen, Spaß haben, Menschen helfen und so weiter. Auch wurde ich noch mal daran erinnert, dass man für einige Dinge nicht auf dem Pass „alt“ sein muss, damit sie wichtig sind. Beispielsweise die Patientenverfügung oder ein Testament darf durchaus auch zeitnah privates Thema werden. Natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass beides so schnell nicht zum Einsatz kommt.



Kai Reske ist bei der VHS dienstags von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0 42 21/9 81 80 24 61 oder unter der E-Mail-Adresse reske@vhs-delmenhorst.de zu erreichen.