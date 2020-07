Seit 1994 betreibt Martin Clausen zusammen mit Susanne Niemeck den Demeter-Hof in Sandhausen. (INGO MÖLLERS)

Bio“ ist stark im Kommen. Das eröffnet der strapazierten Landwirtschaft neue Chancen. So gibt es am Delmenhorster Stadtrand mittlerweile drei Biohöfe, deren Erzeugnisse die Verbraucher direkt am Hof kaufen können. Für Gratis-Werbung sorgt dabei die Lebensmittelindustrie mit immer neuen Horrormeldungen: Bestrahltes, mit Schwermetall belastetes oder mit Pestiziden besprühtes Obst und Gemüse, Salmonellen bei Hühnern und Hähnchen, Östrogen im Kälberfleisch, BSE bei Rindern, Scrapie bei Schafen, Schweinepest, Fisch mit Nematoden, fungizidbelastete Algen und Muscheln – der Verbraucher weiß nicht mehr, was er noch bedenkenlos essen darf. Da kommen die Biohöfe gerade recht. In Delmenhorst haben 1988 als Erste Gerd und Christa Stührmann in Schillbrok einen Biohofladen eröffnet, in dem sie ihre ökologisch erzeugten Produkte verkaufen. Dazu gehört auch selbst gebackenes Brot aus ihrem alten Backhaus. Ein weiterer Biohofladen befindet sich seit Herbst 1994 in Sandhausen. Susanne Niemeck und Martin Clausen haben ihn sich in der Milchkammer ihres Gärtnerhofs eingerichtet. Der dritte und jüngste Delmenhorster Biohofladen steht an der Hasberger Dorfstraße und wird von Brigitte Staffeldt betrieben. Sie hat sich zusammen mit ihrem Lebensgefährten in ihrer alten Scheune einen Verkaufsraum eingerichtet, vor dem Tische und Stühle zum Verweilen einladen. (19. Juli 1995)



Der Abbruch des brachliegenden Industriegeländes des ehemaligen Hansa-Werkes zwischen Stedinger, Hansa- und Lerchenstraße steht bevor. Wo einst die erste deutsche Linoleumfabrik stand, will die Mannheimer Baubetreuungsgesellschaft Wesbau nun ein großes Einkaufscenter und Wohnungen bauen. Als eine der letzten dort ansässigen Firmen muss damit auch bald die Rohstoffverwertungsgesellschaft Delpa das Hansagelände verlassen. Das Unternehmen handelt mit Altpapier und Altglas und hat dafür seit vielen Jahren eine alte Betriebshalle angemietet. Die Delpa entleert in der Stadt Delmenhorst die Altglas- und Altpapier-Iglus und ist auch für die Straßensammlungen zuständig. Auf dem Hansa-Gelände presst das Unternehmen das eingesammelte Papier und leitet es anschließend an Papierfabriken weiter. Das mittels verschiedener Einwurföffnungen in den Iglus bereits vorsortierte Altglas wird direkt zu einem Oldenburger Glasrecycling-Unternehmen transportiert, während das unsortierte Altglas der Straßensammlungen auf dem Betriebsgelände der Delpa zwischengelagert und dann später weitertransportiert wird. Eine Sortierung der Glasflaschen aus den Straßensammlungen nach Weiß-, Braun- und Grünglas sei zu zeitaufwendig und damit auch zu teuer, teilt die Delpa mit. (21. Juli 1995)



Gibt es knapp sechs Jahre nach dem Fall der Mauer noch große Unterschiede in den Interessen von west- und ostdeutschen Jugendlichen? Dieser Frage gingen jetzt in der Delmenhorster Wilhelm-von-der-Heyde-Realschule und in der Goethe-Realschule in Eberswalde Schüler der siebten bis zehnten Klassen nach. Im Mittelpunkt der anonymen Umfrage stand das Freizeitverhalten – und tatsächlich, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West. Zum Beispiel wurde als beliebteste Musikrichtung von den Realschülern sowohl in Delmenhorst als auch in Eberswalde Techno angegeben, und die von den meisten live erlebte Musikgruppe ist die Kelly-Family. Doch es gibt auch Unterschiede. So liegen die Delmenhorster Jugendlichen beim Telefonieren weit vorn. 33 Prozent von ihnen fernsprechen täglich circa zehn Minuten mit Freunden, 26 Prozent eine halbe Stunde und 19 Prozent hängen eine Stunde und mehr in der Leitung. In der brandenburgischen Partnerstadt hingegen telefoniert mehr als die Hälfte gar nicht, elf Prozent fünf, 20 Prozent zehn und zwölf Prozent 30 Minuten. Alkohol wird in West und Ost von mehr als 50 Prozent der Jugendlichen getrunken, aber unterschiedlich häufig. Während 93 Prozent der Eberswalder Realschüler angaben, selten Alkohol zu trinken, waren es in Delmenhorst nur 74 Prozent. Beim Traumurlaub waren sich Ost und West wieder einig, begehrtestes Ziel sind die USA vor Australien. Und nach der Schulzeit möchten die meisten Eberswalder einen kaufmännischen Beruf ergreifen, in Delmenhorst rangieren Sozialberufe ganz weit vorn. (24. Juli 1995)



In Wildeshausen entsteht am Westring auf 2000 Quadratmetern eine Diskothek der Superlative. 4,5 Millionen Mark lässt sich die Viva GmbH aus Quakenbrück den Musik- und Tanzpalast kosten. Neben dem Herzstück, einer Disco mit einer 15 000-Watt-Lautsprecheranlage, wird es in der Großraumdisco außerdem ein Bistro und einen Spezialitäten-Imbiss geben. Weiter befindet sich eine separate Tanzdiele in dem Komplex, mit der die mittlere und ältere Generation angesprochen werden soll. Die eigentliche Disco wird mit einer Lichtanlage von 350 000 Watt bestückt inklusive 250 Metern Neonröhren, Nebelmaschinen, Lasergrafik und 18 Stroboskopen (Lichtblitzgeräte). Die Betreiber erhoffen sich an den Wochenenden rund 4000 Gäste pro Abend. (18. Juli 1995)



