Vahit Oflazoglu: Bei „Bürgermeister für den Frieden“ handelt es sich um einen weltweiten Zusammenschluss von Städten ganz unterschiedlicher Größe, die sich zum Ziel gesetzt haben, grenzüberschreitend die Ächtung und das Verbot von Atomwaffen aller Art möglichst rasch umzusetzen. Mit unserem Vorschlag an die politischen Akteure der Stadt Delmenhorst knüpfen wir an die Hoffnung von „Bürgermeister für den Frieden“ an, bis zum Jahre 2020 die „Vision 2020“ umzusetzen. Nach den Worten des Vorsitzenden dieser Organisation, dem Bürgermeister von Hiroshima in Japan, Kazumi Matsui, will dieser kommunale Zusammenschluss bis zum Jahr 2020 erreichen, alle Atomwaffen abzuschaffen. Das ist natürlich sehr optimistisch. Für das Friedensforum wäre es aber sehr wichtig, dass auch Delmenhorst ein sichtbares Zeichen zur Ächtung von Atomraketen setzt und sich dafür international vernetzt.

Dafür gibt es mindestens zwei Gründe. Zum einen jährt sich am 1. September zum 80. mal der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Vom damaligen Fliegerhorst in Delmenhorst-Adelheide starteten an diesem ersten Kriegstag die Bomber der III. Gruppe des Kampfgeschwaders Boelcke mit ihrer Tod und Verwüstung bringenden Fracht in Richtung Warschau, der polnischen Hauptstadt. Wir würden es für ein wichtiges friedenspolitisches Signal halten, wenn die Verantwortlichen der Stadt dieses Datum zum Anlass einer Mitgliedschaft in „Bürgermeister für den Frieden“ nehmen würden. Zum anderen blicken wir exakt in dieser Woche auf die Atombombenabwürfe vom 6. und 9. August 1945 auf die Städte Hiroshima und Nagasaki zurück. Da lohnt es sich, nochmals inne zu halten und darüber nachzudenken, wie man die weiterhin bestehende Gefahr eines Atomkrieges verkleinern oder womöglich ganz abschaffen kann.

Im Gegenteil. Gerade weil gegenwärtig zu beobachten ist, dass bisherige Abrüstungserfolge am Bröckeln sind, ist ein verstärktes Friedensengagement das Gebot der Stunde. Im Übrigen möchte ich darauf verweisen, dass es in jüngerer Zeit auch Hoffnung machende Signale zur atomaren Abrüstung gegeben hat. So haben die Vereinten Nationen bereits am 7. Juli 2017 einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen mit großer Mehrheit beschlossen. Leider hat sich die Bundesrepublik diesem Vertrag bisher nicht angeschlossen. Mit zahlreichen anderen Organisationen teilen wir die Forderung, dass dies seitens der Bundesregierung möglichst rasch nachgeholt wird. Auch die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) hat für ihr Engagement 2017 den Friedensnobelpreis erhalten.

Für die großen geopolitischen Akteure wie die Vereinigten Staaten und die Nato, aber womöglich auch Russland und China mag sich eine solche Aufrüstung abzeichnen. Dies wäre aus unserer Sicht aber eine sehr gefährliche Entwicklung. Es droht nicht nur eine erhöhte Kriegsgefahr, sondern auch die Vernachlässigung wichtiger sozialer und ökologischer Maßnahmen, die in Zeiten von Klimawandel und sich ausbreitender Ungleichheit zwischen Arm und Reich eigentlich unentbehrlich sind. Außerdem gibt es zahlreiche nichtstaatliche Akteure, die sich diesem Aufrüstungstrend und der wachsenden atomaren Gefährdung entgegenstellen.

Ich möchte zwei Beispiele nennen. In einer aktuellen Stellungnahme hält der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fest: „Unser Kampf gegen Faschismus, nationalistische Kriegstreiberei und besinnungsloses Wettrüsten ist längst nicht vorbei. Im Gegenteil: Wir leben heute in einer Welt, in der unser gewerkschaftlicher Einsatz für eine starke Friedensbewegung besonders gefordert ist.“ Auch aus der katholischen Kirche kommen wichtige Signale. So hat die Deutsche Kommission Justitia et Pax in diesem Sommer eine ausführliche Schrift zur „Ächtung der Atomwaffen als Beginn nuklearer Abrüstung“ herausgebracht.

Gerade mit Blick auf die Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki vor 74 Jahren werden wir am kommenden Sonnabend, 10. August, ab zehn Uhr in der Delmenhorster Innenstadt einen Informationsstand errichten, an dem wir mit der Delmenhorster Bevölkerung über die angesprochenen Friedensthemen ins Gespräch kommen wollen. Natürlich sind uns auch Kontroversen willkommen. Konzentrieren wollen wir uns dabei vor allem auf die Frage, auf welche Weise erfolgreich und konstruktiv auf kommunaler Ebene friedenspolitisches Engagement gezeigt werden kann. Wir sind davon überzeugt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung weder eine atomare noch eine konventionelle Aufrüstung will – und schon gar nicht weitere Kriege.

Beides hängt eng miteinander zusammen. Als Arbeiterverein gehören wir der Föderation Demokratischer Arbeitervereine (DIDF) an. Schon in diesem Zusammenhang werden von uns internationale Friedensbemühungen unterstützt. Was Deutschland und die Türkei vereint, ist ja die Nato-Mitgliedschaft und damit auch die atomare Teilhabe. Auch privat sind mir Friedensaktivitäten sehr wichtig. Ich hoffe sehr, dass die sich abzeichnenden Gefahren für den Weltfrieden von immer mehr Menschen erkannt werden und dies auch zu einem verstärkten Engagement auf lokaler Ebene führen wird.

Zur Person

Vahit Oflazoglu

ist Sprecher des Friedensforums Delmenhorst, das sich gegenwärtig für eine Mitgliedschaft der Stadt Delmenhorst im weltweiten Bündnis „Bürgermeister für den Frieden“ einsetzt. Zugleich ist er Vorsitzender des Türkischen Arbeitervereins Delmenhorst.