Staatssekretär Stefan Muhle übergibt den Förderbescheid zum Giganetzausbau im Landkreis Oldenburg an den Ersten Kreisrat Christian Wolf (vorne von links), mit dabei sind Vertreter aus den Gemeinden: Manfred Meyer aus Wildeshausen, Ingo Fichter aus Harpstedt, Frank Speckmann aus Wardenburg, Thorsten Schmidtke aus Großenkneten, Ralf Spille aus Dötlingen und Holger Lebedinzew aus Hude (von links). (INGO MöLLERS)

Aus fast allen Ecken des Landkreises Oldenburg sind sie herbeigeeilt. Die Bürgermeister und allgemeinen Vertreter ihrer Kommunen kamen ins Kreishaus, um dabei zu sein, wenn der niedersächsische Staatssekretär für Digitalisierung, Stefan Muhle, vier Zuwendungsbescheide zur Förderung des Breitbandausbaus an den Ersten Kreisrat Christian Wolf übergibt. Insgesamt rund 5,6 Millionen Euro steuert Niedersachsen für die dritte und letzte Ausbaustufe im Landkreis Oldenburg bei.

Die Förderung fließt in die Breitbandversorgung von insgesamt 4117 Adressen, darunter befinden sich 3546 private Adressen, 567 gewerblichen Adressen und auch vier Schulen. Ohne schnelles Internet müssen derzeit noch die Wichernschule und Katenkamp-Schule in Ganderkesee, die freie Humanistische Schule in Großenkneten sowie die Janusz-Korczak-Schule in Ahlhorn auskommen.

„Wir nehmen viel Geld in die Hand, um den Breitbandausbau in die Fläche zu bringen“, sagte Muhle bei der Übergabe der Zuwendungsbescheide. Das sollte eigentlich nicht nötig sein, weil es von selbst passieren sollte. Doch das tut es nicht, wie der Staatssekretär feststellte. „Die Kommunikationsunternehmen konzentrieren sich darauf, was den Aktionären Spaß macht“, merkte er an. Und der Breitbandausbau in der Fläche sei nicht das, was ihnen Spaß macht. Was bleibe, sei, dass sich der Landkreis der Sache selbst annehme. „Eigentlich ist es nicht die originäre Aufgabe eines Landkreises“, weiß Muhle. Doch die kommunale Familie sei gefragt, wenn der Breitbandausbau auch auf dem Land ankommen soll. „Hier wird Perspektive gegeben. Es lohnt sich, hier zu leben und zu bleiben – egal ob als Familie oder Gewerbetreibender“, ist der Staatssekretär überzeugt. Das Land helfe dabei. Es bleibe aber ein kommunaler Anteil. Und dieser ist durchaus beachtlich. Anders als bei früheren Förderbescheiden liegt der kommunale Anteil bei 50 Prozent.

Angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, wenn Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew anmerkt: „Wir haben uns schwer getan, den Eigenanteil aufzubringen.“ Dieser sei mit jedem Bescheid höher geworden. Gerade jetzt in der Corona-Krise fehle dieses Geld. „Doch gerade jetzt wird auch ersichtlich, wie wichtig es ist“, sagte Lebedinzew. Ohne den Breitbandausbau funktioniere weder Homeschooling noch Homeoffice. Im Landkreis Oldenburg mit seinem dreiphasigen Ausbauprogramm werde niemand ausgelassen. Es werde nicht selektiert. Im Nachhinein kommt Hudes Bürgermeister zu dem Schluss: „Das war eine schwere Entscheidung, aber wir sind froh, dass wir sie so getroffen haben.“

Ohne den Landkreis Oldenburg, der in seinen eigenen Reihen die notwendige Kompetenz in Sachen Breitbandausbau aufgebaut hat, wäre es nicht möglich gewesen, ein solch umfassendes Kommunikationsinfrastrukturprojekt aufzusetzen. Dessen ist sich Dötlingens Bürgermeister Ralf Spille bewusst. „Doch hatten wir eine Wahl? Nein“, fügte er hinzu. Seiner Kommune sei es ebenfalls schwer gefallen, ihren Anteil aufzubringen. Insbesondere weil dieser vier Mal so viel hoch wie in anderen Gemeinden ist. „Bei uns sind es 200 Euro pro Einwohner, in Ganderkesee nur 50 Euro“, führte Spille aus. Nach aktuellem Stand komme auf Dötlingen ein Anteil von 1,1 Millionen Euro zu. „Das kann sich aber noch verschieben“, weiß der Bürgermeister. Denn die Ausschreibung läuft derzeit noch. „Wir hoffen, dass wir bis Ende 2020 damit durch sind“, ergänzte der Erste Kreisrat Christian Wolf.

Jeder Kilometer kostet

Die unterschiedlichen Eigenanteile der Kommunen sind der einfachen Tatsache geschuldet, dass sich der jeweilige Anteil einer Kommune aus dem Verhältnis von Fläche zu Mensch berechnet. Jeder Kilometer koste. „Die letzte Milchkanne kostet am meisten“, bemerkte Hudes Bürgermeister. Ein Lied davon kann insbesondere die Samtgemeinde Harpstedt mit ihren acht Mitgliedsgemeinden singen. „Die großen Brocken tragen bei uns die einzelnen Gemeinden. Eine unserer Gemeinden würden über 200 Euro lächeln“, verriet Samtgemeinderat Ingo Fichter mit Blick auf Dötlingens Beitrag. Dabei handle es sich um Winkelsett. Ungeachtet dessen haben sich die acht Mitgliedsgemeinden in Harpstedt entschieden, jeden Haushalt ans Breitband anzubinden. „Wir machen das volle Programm“, erklärte Fichter.

Der Staatssekretär kann nachvollziehen, dass die Kommunen mit ihrem finanziellen Beitrag ein Stück weit hadern. „Je weiter man raus geht und je weniger Adressen es sind, desto teurer wird es. Unter dem Strich wäre es natürlich gut, wenn die Belastung nicht entstehen würde“, sagte Stefan Muhle. Doch man müsse am Ball bleiben. Das sei vielleicht das Gute an der aktuellen Krise. „Ich freue mich über die Corona-Zeit insofern, dass wir beim Thema Breitbandausbau aus der Gaming-Diskussion herauskommen. Nun wissen wir, dass es existenziell ist.“ Es reichen keine 30 oder 100 Mega-Bit. „Wir brauchen mehr Dampf auf dem Thema“, ist der Staatssekretär überzeugt. Er erinnerte daran, dass ab 2025 ein Rechtsanspruch auf schnelles Internet gelte. „Dafür muss man aber buddeln“, merkte Muhle an. Er hegt große Zweifel am Gelingen dieses Unterfangens: „5G für alle ab 2025 sehe ich nicht.“

Mit der Verlegung von Glasfaser enden die Arbeiten an der Kommunikationsinfrastruktur allerdings noch nicht. Nach dem Breitbandausbau ist vor dem Mobilfunkausbau. Uns so gab der Staatssekretär bei seinem Besuch im Kreishaus in Wildeshausen schon einen Ausblick auf ein neues Förderprogramm, an dem das Land Niedersachsen derzeit arbeitet. „Es wird eine eigene Mobilfunkförderrichtlinie kommen“, berichtete Muhle. Derzeit laufe ein Markterkundungsverfahren, das bis Ende Juli abgeschlossen sein soll. Hintergrund ist, dass die beiden großen Mobilfunkanbieter 98 bis 99 Prozent der Adressen in Deutschland abdecken. Heruntergebrochen auf die Fläche bedeute dies 80 Prozent Abdeckung. „Damit ist man in Berlin zufrieden. Wir in Niedersachsen fragen uns allerdings, wie wir mit den verbleibenden 20 Prozent umgehen“, führte der Staatssekretär aus. Er ist überzeugt, dass auch der Bund irgendwann auf dieses Thema anspringen wird. Doch lange wolle man in Niedersachsen nicht warten. „Diese Zeit haben wir nicht“, sagte Muhle. Deshalb prescht Niedersachsen bei diesem Thema nun vor.