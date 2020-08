Frischer Saft aus eigenen Zutaten: Wer wissen möchte, was er trinkt, bringt sein Obst und Gemüse zu Martin Clausen. (Fotos: Ingo Möllers)

Als Martin Clausen vor 23 Jahren mit dem Mosten begann, war die Welt noch eine andere – Clausens eigene kleine Welt, aber auch das große Ganze. Vom Klimawandel war nur am Rande die Rede. Nachhaltigkeit war im Grunde ein Fremdwort. Die 1990er-Jahre waren eine Dekade des Vergnügens, des Wachstums und der Verschwendung. Clausen befand sich in dieser Zeit im Aufbruch. Mit Frau und zwei Kleinkindern war er dabei, seinen frisch gegründeten Demeter Gärtnerhof Sandhausen zum Laufen zu bringen.

Inzwischen steht der Klimawandel sehr weit oben auf der Agenda, Nachhaltigkeit ist zum Trend geworden, und Clausen hat eine eigene Mosterei, die von Jahr zu Jahr besser läuft. Ein Gedanke ist dabei immer in seinem Kopf geblieben, wie er erzählt: „Als ich vor 23 Jahren mit dem Mosten angefangen habe, wollte ich meine vielen Äpfel sinnvoll verarbeiten, statt sie liegen und vergammeln zu lassen. Ich wollte nichts verschwenden“, erzählt er und fügt hinzu: „Ich fand eine kleine Mosterei in der Nähe, freundete mich mit dem Betreiber an und wenig später verlegten wir die Mosterei auf unseren Hof. Ich kam zum Mosten wie die Jungfrau zum Kinde, ich hatte das gar nicht gelernt. Inzwischen läuft es natürlich viel professioneller mit leistungsfähigen Maschinen. Aber im Grunde geht es immer noch darum, nichts zu verschwenden. Denn Lebensmittel zu verschwenden, können wir uns heute gar nicht mehr leisten.“

Ob die von Jahr zu Jahr steigende Nachfrage damit zu tun hat, dass immer mehr Menschen so denken wie er, vermag er nicht zu sagen. „Aber warum sollte sich der Trend der Nachhaltigkeit nicht auch beim Saft zeigen?“, hinterfragt Clausen. Eigentlich beginnt die Saison in der Mosterei offiziell am Montag, 24. August. „Aber es haben schon so viele Kunden gedrängelt, dass wir bereits in dieser Woche einen Mosttag eingelegt haben. Das war auch ganz gut, denn so konnten wir schon mal sehen, ob die Maschinen auch alle rund laufen“, erzählt Clausen.

Die Zusammensetzung seiner Kundschaft unterstützt seine These des Trends zu mehr Nachhaltigkeit. „Natürlich sind viele Ältere dabei, die es einfach nicht ertragen können, dass das Obst vom Baum fällt und es niemand isst. Aber es sind auch viele Familien dabei, die Obstbäume im Garten stehen haben oder zum Beispiel für ältere Nachbarn die Ernte übernehmen und dafür den Saft haben dürfen – oder Leute, die auf Flächen gehen, die sonst niemand abernten würde.“ Neben der Nachbarschaftshilfe scheinen also auch hier die Themen Nachhaltigkeit und Selbstversorgung, aber auch eine gesunde Ernährung eine Rolle zu spielen. Denn: „Wer sein Obst und Gemüse zum Mosten herbringt, weiß später genau, was in seinem Saft drin ist. Nämlich nur seine eigene Ernte, keine Zusätze“, sagt Clausen.

Das Reinigen und Mosten übernimmt die Mosterei, die Kunden müssen nur ihre Ernte bringen und den Saft abholen. (Ingo Möllers)

Aus Äpfeln, Birnen, Quitten, aber auch Möhren, Sellerie und Roter Bete kann in der Mosterei ganz natürlicher Saft gemacht werden. Dafür müssen die Kunden nur ihre Ernte zur Mosterei bringen. Dort werden die Früchte in betriebseigene Behältnisse umgefüllt. Vor der Anlieferung sollte das Obst und Gemüse aber schon einmal grob mit Blick auf die Qualität durchgesehen werden. „Früchte mit Faulstellen sollten aussortiert werden. Ansonsten ist es egal, ob beispielsweise ein Apfel groß oder klein ist, ob er gepflückt wurde oder vom Baum gefallen ist. Kleine Stellen oder Schönheitsfehler machen auch nichts. Nicht einmal Wurmlöcher müssen herausgeschnitten werden. Das ist reine Psychologie. Selbst im gekauften Apfelsaft aus dem Supermarkt kann ein Wurm mit drin sein“, sagt Clausen lachend.

Die meisten Kunden kommen mit Äpfeln. Ungefähr 50 bis 70 Liter Saft kann man aus 100 Kilogramm Äpfeln gewinnen. Der Saft hält dann laut Clausen mindestens ein Jahr. Nach dem Öffnen einer Flasche ist er bei Lagerung im Kühlschrank drei bis vier Tage trinkbar.

Der Preis des Saftes hängt von der Liefermenge ab, aber auch davon, ob er in Pfandflaschen oder ins Bag-In-Box-System, einen Beutel mit Zapfhahn, abgefüllt wird. Außerdem spielt es eine Rolle, ob der Saft erhitzt wird und ob die gesamte Saftmenge abgenommen wird.

Die Mosterei befindet sich an der Stedinger Landstraße 101 und ist für die Obstannahme, die Saftausgabe und die Leergutrückgabe während der Saison, die vom 24. August bis Anfang November reicht, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Nach Saisonende kann das Leergut montags und mittwochs von 11 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 18.30 Uhr im Hofladen zurückgegeben werden. Weitere Informationen zur Mosterei, zum Beispiel zur Anlieferung und Abholung, zu den Qualitätsstandards, zum Pfandsystem oder zur Haltbarkeit, gibt es im Internet unter dem Link www.gärtnerhofsandhausen.de/mosterei und telefonisch unter 0 42 21 / 94 53 70.