Schlägerei im Suff: Als die Polizei am Mittwochabend gegen 20.25 Uhr am Reinersweg eintraf, fand sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes zwei Männer vor, beide deutlich angetrunken, einer mit einer blutenden Kopfwunde. Ermittlungen vor Ort und Befragungen von Zeugen ergaben, dass dem 36-jährigen Delmenhorster diese Wunde vom zweiten Mann, einem 27-Jährigen, zugefügt wurde. Der Verletzte wurde auf dem Parkplatz von der Crew eines Rettungswagens versorgt, ehe er in ein Krankenhaus gefahren wurde. Gegen den anderen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wegen seines aggressiven Auftretens wurde er zudem direkt in Gewahrsam genommen. Doch die Befragungen vor Ort hatten noch etwas anderes ergeben, nämlich das da noch ein Dritter an dem Disput beteiligt gewesen ist. Doch der sei noch vor dem Eintreffen der Beamten davongeradelt. Besonders weit kam er nicht. Noch auf der Syker Straße wurde er kontrolliert. Auch er war betrunken. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass es sich nicht um sein Rad handelte, auf dem er unterwegs war, sondern dass es im Januar 2019 gestohlen worden war. Gegen den 45-jährigen Delmenhorster wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt.