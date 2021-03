Lena Schweers (links) vom Verein "Im Hørst daheim" übergibt die Frühlingspakete an Bea Brüsehoff, Sozialarbeiterin des Nachbarschaftsbüros Düsternort. (Ingo Möllers)

„Wir wollen das Leben für junge Familien in Delmenhorst lebenswerter machen“, sagt Lena Schweers, Vorstandsmitglied des Vereins „Im Hørst daheim“, und ergänzt: „Gerade in tristen Corona-Zeiten möchten wir ein bisschen Abwechslung in den Familienalltag bringen, damit die Farbenpracht nach Delmenhorst zurückkommt.“ Und genau das möchte der Verein jetzt zusammen mit dem Nachbarschaftsbüro Düsternort umsetzen. Die Idee: Familien können sich dort kostenlose Frühlingspakete abholen.

Darin befinden sich alle Zutaten, um zu Hause Samenbomben in Eigenproduktion herzustellen. Die Aktion soll auch Kinderherzen höher schlagen lassen, der Name ist nämlich Programm: Die mit Samen vermischten Erdkugeln dürfen gerne auch geworfen werden, um einen geeigneten Platz für die Blumen zu finden. Laut Schweers sollen sie den Kindern auch eine neue Perspektive bieten.

Auch Blumenzwiebeln sind in dem Paket enthalten. Die Aktion stehe ganz unter dem Motto des Vereins „Delmenhorst ist bunt“, sagt Schweers überzeugt. Hinter dem Do-it-yourself-Kit, also dem Bastelpaket, steckt nicht nur der Gedanke, die Umgebung in der Stadt bunter und frühlingshafter zu machen – „Im Hørst daheim“ verfolgt damit auch einen Bildungsauftrag. „Wir möchten besonders Kindern die Wichtigkeit von Insekten und Bienen deutlich machen“, sagt das Vorstandsmitglied. In jedem Papiertütchen findet sich neben einem Glas Erde, Samen, einer Handschaufel und Blumenzwiebeln auch Informationsmaterial zum Thema Umwelt.

„Die Aktion soll Freude und Farbe bringen – so wie die ganz verschiedenen Menschen, die in Delmenhorst leben“, sagt Schweers. Wer mag, kann sich an der Aktion beteiligen und dabei helfen, die Stadt bunter zu machen. Hauptsächlich richtet sich das Angebot an Familien, die mit ihren Kindern draußen etwas machen möchten. „Man merkt, dass der Frühling kommt. Auch in diesen schweren Zeiten kommen gute Laune und Hoffnung auf“, ergänzt sie.

An ein Frühlingspaket zu kommen, ist einfach: Interessierte können sich beim Nachbarschaftsbüro Düsternort unter Telefon 0 42 21 / 98 16 30 melden und einen Termin zum Abholen vereinbaren. Insgesamt liegen dort zehn Pakete zur Abholung bereit. Weitere vierzig wird der Verein „Im Hørst daheim“ an einer Abholstation ausgeben. Auch hier sollte vorab ein Termin vereinbart werden. Der Verein regelt dies über Facebook, Instagram oder per E-Mail (dabeisein@imhorstdaheim.de). Wer eines der 50 Samenbomben-Bastelkits erhalten möchte, kann sich noch bis Sonntag, 14. März, bei den beiden Anlaufstellen melden.

Für das Nachbarschaftsbüro Düsternort kommt die Frühlingsaktion genau richtig: „Wir haben uns total gefreut, weil wir in den vergangenen Jahren schon viel mit Blumen gemacht haben“, sagt Bea Brüsehoff vom Nachbarschaftsbüro. Sie selbst freut sich aktuell zum Beginn des Frühlings über die Krokusse am Stadion, die dort blühen. Diese wurden im vergangenen Jahr nach der „Blumen statt Müll“-Aktion gepflanzt. An verschiedenen Orten in Düsternort wurden dafür Blumenzwiebeln verteilt.

Die Ergebnisse der Samenbomben kann sie daher kaum erwarten. „Es gibt so viele ungenutzte Stellen und Plätze in Delmenhorst, wo gut ein paar Blumen gedeihen können“, sagt sie. Ziel ist es, in der ganzen Stadt an verschiedenen Orten kleine Blumenwiesen entstehen zu lassen. „Es ist eine gute Anregung, um coronakonform etwas zu machen“, findet Brüsehoff.

Die Idee für die Samenbombenpakete stammt vom Verein „Im Hørst daheim“. Dieser ging aus dem Pop-up-Café „Hørt“ in der Delmenhorster Innenstadt hervor. Zwischen Winter 2018 und Frühjahr 2019 wurde Eltern und Kindern dort ein Raum zum Austausch geboten. Gegründet wurde der Verein von acht Delmenhorster Müttern.

Sie engagieren sich ehrenamtlich, um Müttern ein Netzwerk zu bieten, und schaffen Raum für Austauschmöglichkeiten für junge Familien über die bereits vorhandenen Angebote hinaus. Lena Schweers liegt die ehrenamtliche Arbeit sehr am Herzen: „Das gibt einem unglaublich viel. Dass auch andere davon profitieren, gibt mir das wirklich viel Stärke. Das ist den Stress wert.“

Zur Sache

Anleitung für eine Samenbombe

Die Samenbomben oder auch Seedbombs lassen sich mit wenigen Zutaten ganz leicht zu Hause herstellen. Dafür werden Blumen- und Tonerde benötigt, die vorab vermischt werden sollten. Der Erdmischung werden je nach Belieben Blumensamen hinzugefügt. Anschließend wird die Mischung mit Hilfe von etwas Wasser in Bälle geformt – ganz wie bei einem Schneeball. Wenn die Kugeln mit etwas Druck zusammengeknetet wurden, sollten sie für ein paar Tage trocknen. Am besten eignet sich zur Aufbewahrung der Bälle ein alter Eierkarton. Anschließend können die Samenbomben einfach an einer beliebigen Stelle abgelegt werden. Die Samen müssen nicht in der Erde vergraben werden.