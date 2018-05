Zehn Busse sind an diesem Morgen in Delmenhorst im Einsatz, um die Menschen von den Sammelstellen aus zu den Notunterkünften zu bringen. (INGO MÖLLERS)

Am Freitagmittag ist die Fliegerbombe im Bereich Langenwisch freigelegt worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach handelt es sich um einen Sprengkörper von mindestens zehn Zentnern mit zwei Zündern. Diese sollen nun abgetrennt und kontrolliert gesprengt werden. "Dabei kann es zu kleineren Explosionsgeräuschen kommen, von denen sich die Menschen nicht beunruhigen zu lassen brauchen." Der eigentliche Bombenkörper wird abtransportiert und an anderer Stelle unschädlich gemacht.

Evakurierung begann am Morgen

Bereits am frühen Morgen war die Evakuierung des östlichen Stadtbereichs für die Entschärfung angelaufen. Ab acht Uhr haben die Einsatzkräfte damit begonnen, die bis dahin noch in ihren Wohnungen verbliebenen Bürger mittels Lautsprecheransagen aufzuforden, das Sperrgebiet zu verlassen. Kurz darauf fuhren auch schon die ersten Busse von den sechs vorgegebenen Sammelstellen ab und brachten die Leute in die dafür eingerichteten Notunterkünfte. "Bisher läuft alles sehr positiv", resümierte Oberbürgermeister Axel Jahnz gegen 10.30 Uhr.

Ab 8.15 Uhr begann auch die Evakuierung des Altensheims "Haus am Park", aus dem gut 75 Bewohner in Sicherheit gebracht werden mussten. Seit 9 Uhr gehen außerdem die Einsatzkräfte von Tür zu Tür durch das Gebiet, um niemanden zurückzulassen. In den Unterkünften ist derweil nur wenig los, der Großteil der betroffenen Menschen ist bei Freunden oder Bekannten untergekommen oder hat sich anderweitig untergebracht. Die Polizei hat das Sperrgebiet inzwischen abgeriegelt, außerdem sind zahlreiche Beamte vor Ort, um den Bereich zu kontrollieren und abzusichern. Störungen hat es laut Jahnz nur minimal gegeben. Auch bei den Räumungen habe es nur in zwei, drei Einzelfällen Bewohner gegeben, die zunächst nicht gehen wollten und erst überredet werden mussten.

Bahnverkehr zwischen Delmenhorst und Bremen eingestellt

Am Morgen starteten dafür auf dem Grundstück, auf dem die Bombe in mehreren Metern Tiefe Erde vermutet wird, bereits vorbereitendende Arbeiten durch den Kampfmittelräumdienst.

Das erwartete Verkehrschaos, mit dem Stadt und Polizei gerechnet hatten, ist bislang jedoch ausgeblieben. Es scheint vielmehr so, als ob sich alle rechtzeitig darauf eingestellt haben und ein Großteil der Menschen ihre Autos lieber stehen gelassen haben. "Wir sind sehr froh darüber", sagte Jahnz. Die Polizei rechnet jedoch zur Mittagszeit mit ein wenig mehr Verkehrsaufkommen. Der Bahnverkehr zwischen Delmenhorst und Bremen wurde ab 12 Uhr vorerst eingestellt.

Insgesamt sind rund 240 Einsatzkräfte mit 60 Fahrzeugen sowie 30 zivile Helfer vor Ort. Außerdem sind zehn Busse für die Evakuierung unterwegs, um für einen geregelten Ablauf zu sorgen. Das Bürgertelefon, das mit vier Plätzen belegt ist, wird laut Stableiterin Petra Gerlach, sehr gut frequentiert. Auch rund 30 ältere Menschen hätten sich gemeldet, die nicht ohne Hilfe ihr Haus verlassen konnten.