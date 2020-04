Unter einem Carport an der Rudolf-Kinau-Straße in Delmenhorst sind in der Nacht zu Freitag Holzlatten in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Hunde einer Bewohnerin des betroffenen Hauses in der Nacht angefangen zu bellen, woraufhin sie und ein Nachbar gegen 1.50 Uhr aus den Fenstern schauten und Rauch unter dem hölzernen Carport feststellten. Umgehend riefen sie den Notruf der Feuerwehr. Der 28-jährige Hauseigentümer und sein 55-jähriger Nachbar schafften es, das Feuer mit Wasser aus Eimern und Gießkannen bereits zu löschen, ehe kurz darauf die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mit drei Fahrzeugen vor Ort eintrafen.

Am Carport und den Holzlatten entstanden geringe Schäden, die sich auf rund 500 Euro belaufen. An zwei unter dem Carport abgestellten Fahrzeugen entstanden keine Schäden. Da die Polizei Brandstiftung als Ursache nicht ausschließen konnte, wurde „der Brandort beschlagnahmt“. Der Einsatz war gegen 2.30 Uhr beendet. Zeugen, die zum Zeitpunkt des Feuers verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.