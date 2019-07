Mehr als 100 Feuerwehrleute waren am Sonnabendnachmittag damit beschäftigt, den Brand in der Kinderkrippe "Sonnenblume" zu löschen. (INGO MöLLERS)

Bei einem Brand in der Kinderkrippe „Sonnenblume“ ist am Sonnabendmittag Sachschaden in Höhe von rund 300000 Euro entstanden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist der Brand mutmaßlich auf einem Balkon im Obergeschoss des Vier-Parteien-Hauses ausgebrochen und hat von dort auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Ursache ist noch unklar.

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten sämtliche Menschen, die sich in dem Gebäude aufhielten, das Haus selbstständig verlassen. Auch zwei Hunde rettete die Feuerwehr aus einer Wohnung im Obergeschoss. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden an. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner in der unmittelbaren Nachbarschaft zwischenzeitlich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem wurden im Rahmen der Löscharbeiten die Mühlenstraße und die Lindenstraße für den Autoverkehr gesperrt. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrkräfte aus den Ortswehren Ganderkesee, Bergedorf, Havekost, Falkenburg und Schierbrok im Einsatz. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.