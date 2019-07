Zu einem brennenden Putenstall in Winkelsett sind am Freitagmorgen die Freiwilligen Feuerwehren aus Beckeln, Harpstedt, Groß Ippener, Colnrade und Wildeshausen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Brand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits über die gesamte Länge des Stallgebäudes ausgebreitet. Insbesondere im Dachbereich waren Flammen zu sehen. Das Feuer wurde von 80 Kameraden der Feuerwehren gelöscht. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge, darunter ein Drehleiterwagen, im Einsatz. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

Der Eigentümer erwartete Jungtiere, die am Freitag eingestallt werden sollten. Dafür wurden in den vergangenen Tagen frisches Stroh im Stall ausgelegt. Am frühen Morgen wurden an der Decke angebrachte Gasheizstrahler eingeschaltet. Vermutlich ist die Brandursache in einem technischen Defekt an einem der Heizstrahler zu suchen. Den entstandenen Schaden am Hundert Meter langen Stall beziffert die Polizei mit rund 100 000 Euro. Tiere kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.