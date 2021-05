Einsatzkräfte von Freiwilliger- und Berufsfeuerwehr der Stadt waren am frühen Montagabend zum Brand des Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses an der Oldenburger Straße gerufen worden. (INGO MÖLLERS)

„Das Dachgeschoss stand beim Eintreffen der Rettungskräfte in Vollbrand“, berichtete Polizeisprecher Mario van Knippenberg. In etwa 60 Metern Distanz zum Feuerwehrhaus der Stadt Delmenhorst war Montag gegen 17 Uhr Feuer in einem zweieinhalbstöckigen Wohnhaus ausgebrochen. Betroffen war der Dachstuhl eines Achtfamilienhauses an der Oldenburger Straße, gleich hinter der Kreuzung zur Rudolf-Königer-Straße. Rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Stadtfeuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr bekämpften den Wohnhausbrand. Das Dach des zweieinhalbgeschossigen Gebäudes hatte in großer Ausdehnung Feuer gefangen. Weithin sichtbar gab es eine massive Rauchentwicklung. Die Feuerwehrleute waren mit zwei Drehleitern angerückt.

Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. „Die meisten waren schon selbstständig ins Freie gelaufen“, berichtete van Knippenberg. Evakuiert wurden auch die Nachbargebäude links und rechts der brennenden Immobilie.

Als Ausbruchsort für den Großbrand machte van Knippenberg die rechte Wohnung im Dachgeschoss aus. „Eine Brandursache haben wir noch nicht ermitteln können.“ Eine Schadenshöhe konnte Montagabend auch noch nicht angegeben werden.

Das Feuer hat sich über den gesamten Dachstuhl ausgebreitet, „das Dachgeschoss wurde komplett durch die Flammen zerstört“, erklärte van Knippenberg. Auch die darunter liegenden sechs Wohnungen sind durch das Brandereignis unbewohnbar geworden, „das Löschwasser tat dort sein Übriges“.

Als die Flammen nach kurzer Zeit gelöscht waren, suchte die Feuerwehr noch stundenlang nach Glutnestern und sicherte das Haus. Die Oldenburger Straße war in Richtung Mühlenstraße für den Autoverkehr gesperrt worden.