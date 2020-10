Wohnhausbrand am Brendelweg

Brandstiftung vermutet

Lina Wentzlaff

Nach einem Brand eines Einfamilienhauses am Brendelweg am Dienstag geht die Polizei nach ersten Erkenntnissen von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.