Oberbürgermeister Axel Jahnz dementiert Aussagen des Bremer Verkehrssenators. (Markus Hibbeler)

Die Bremer machen sich Sorgen wegen der Bundesstraße 212 neu. Vor allem fürchten sie, dass der Ortsteil Strom auch in Zukunft weiter viel zu viele Autos und Lastwagen verkraften muss, wenn die neue Straße tatsächlich ohne Anschluss an Delmenhorst gebaut wird.

Sogar in der Bremischen Bürgerschaft waren die Sorgen der Stromer Thema, die CDU-Fraktion hatte deswegen beantragt, dass die Gespräche Bremens mit Niedersachsen noch einmal im Sinne einer gemeinsamen Planung intensiviert werden sollten. Selbst Verkehrssenator Joachim Lohse äußerte sich am 27. März dazu. Er sagte, dass er die Sorgen der Stromer verstehe.

Und er fügte etwas ausgesprochen Bemerkenswertes über die bilateralen Gespräche mit Delmenhorst an: „Mit Herrn Oberbürgermeister Axel Jahnz habe ich auch über das Thema gesprochen. Ich weiß, dass er auch die Variante präferiert, die wir präferieren, er hat selber Probleme in seiner Stadt.“

Bremen will den Vollanschluss

So zumindest ist es im Protokoll der Bürgerschaftssitzung aufgeschrieben. Darin steht auch, welche Lösung Senator Lohse und die Bremer und anscheinend auch der Delmenhorster Oberbürgermeister präferieren: „Die von Bremen stets, auch im Dialogprozess, favorisierte Linienführung ist die in unserem Flächennutzungsplan dargelegte Variante mit dem Übergabepunkt Stedinger Brücke und Ochsenlaufstall und, ganz wichtig, mit Vollanschluss an die L 875 im Raum Delmenhorst“, erklärte Lohse.

Übersetzt bedeutet das: Die Südvariante also, gegen die sich die Delmenhorster seit vielen Jahren vehement wehren. Und die Bremer wollen den Vollanschluss, während Delmenhorst sehr für einen Nicht-Anschluss gekämpft hatte.

Dass ein Vollanschluss sehr problematisch ist, sah am Ende übrigens auch die niedersächsische Landesregierung ein, die die B 212 neu deswegen ohne Anschluss an Delmenhorst für den Bundesverkehrswegeplan 2030 angemeldet hatte. Warum? Weil der Stadt ansonsten zumindest im kompletten Norden ein Verkehrsinfarkt drohte, der nur mit einem Bypass, also einer weiteren Entlastungsstraße, geheilt werden könnte.

Angedacht war eine sogenannte Osttrasse quer durch die Gemeinde Ganderkesee bis zur Autobahn 28. Das wollte niemand in Niedersachsen, vor allem nicht die Ganderkeseer, die sich wütend – und am Ende erfolgreich – gegen solche Ideen gewehrt haben. In dem Zusammenhang kommt Lohses Aussage also sehr überraschend. Auch für Oberbürgermeister Axel Jahnz, wie dieser auf Nachfrage betont. „Ich bin gegen eine Zu- und Abfahrt der B 212 neu in Delmenhorst“, sagt Jahnz. „Dazu gibt es auch einen bindenden Beschluss, darin ist die Delmenhorster Position klar definiert.“

Dabei geht es um einen Beschluss, den der Rat der Stadt bereits am 23. Juni 2009 fasste. Darin heißt es: „Ergänzend zum Ratsbeschluss von 11. Oktober 2007 und in Bekräftigung der darin ausgesprochenen klaren Ablehnung der B 212 n Süd wird die Verwaltung beauftragt, vorrangig die von der Interes­sen­gemein­schaft Freies Deichhausen/Sandhausen in das Verfahren eingebrachte verkehrsoptimier­te Nordvariante zu ermöglichen und ein darauf bezogenes sowie mit der Gemeinde Ganderkesee abgestimmtes Verkehrs­konzept zu erarbeiten.“ Es gibt nur wenige politische Kräfte in der Stadt, die sich gegen diesen Beschluss stellen.

Jahnz sieht Probleme bei Lohse

„Ich hole mir doch nicht die Lastwagen-Verkehre mit einem Vollanschluss der B 212 neu in die Stadt, wo überall im Land alle Kommunen damit beschäftigt sind, den Lkw-Verkehr aus ihren Orten herauszubekommen“, sagt Jahnz. Das Ganze sei zudem ja nicht nur eine Frage des zusätzlichen Verkehrs, der im gesamten Stadtgebiet spürbar wäre, sondern auch der Verkehrssicherheit.

Jahnz ist sich sicher: „Wenn ich mich für den Vollanschluss ausspreche, benötige ich in jedem Stadtteil einen guten Gottesdienst.“ Auch verstehe er überhaupt nicht, was Senator Lohse mit der Aussage meine, Jahnz habe „selber Probleme in seiner Stadt“. „Wenn Herr Lohse meint, dass ich Probleme habe, scheint das eher drauf hinzudeuten, dass er welche hat“, meint Jahnz süffisant.

Und er bekräftigt noch einmal: „Mit mir wird es einen Vollanschluss der B 212 neu an Delmenhorst nicht geben.“ Was Lohse mit seinen Aussagen meint und wann er von Jahnz erfahren haben will, dass sich der Delmenhorster Oberbürgermeister für den Vollanschluss der Stadt einsetzt, war am Donnerstag nicht zu erfahren. Wegen einer Deputationssitzung war der Bremer Verkehrssenator nicht zu erreichen.