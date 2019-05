Ein Bremer ist bei einem Verkehrsunfall bei Bookholzberg ums Leben gekommen. (Stefan Puchner/dpa)

Tödlicher Unfall in Bookholzberg: Ein 36-jähriger Bremer verunglückte am frühen Mittwochmorgen auf der B212, das teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann ein Fahrzeug überholen. Als er ausscherte, stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Der 36-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 68-jährige Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gefahren. Die B212 ist zwischen Krögerdorf und Bookholzberg noch voll gesperrt. (jfj)