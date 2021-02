Brennende Putzlappen sorgten für einen Feuerwehreinsatz an der Grundschule Gut Spascher Sand. (Feuerwehr Wildeshausen)

Das schnelle Eintreffen der Feuerwehr hat in der Nacht zu Mittwoch Schlimmeres verhindert. Gegen 23 Uhr alarmierte die Großleitstelle die Wildeshauser Feuerwehr über einen Brand an der Grundschule Gut Spascher Sand. Als die Brandbekämpfer vor Ort eintrafen, konnten sie laut Einsatzbericht eine starke Rauchentwicklung aus dem Objekt feststellen. Der erste Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz in das Objekt. Dabei kam die Wärmebildkamera zum Einsatz, wodurch der Brand recht schnell im Bereich der Küche lokalisiert werden konnte. Dort hatten auf der Arbeitsfläche und in einer Wanne Putzlappen gebrannt. „Die Arbeitsplatte war bereits durchgeglimmt“, erläutert Pressewart Daniel Engels. Dies sorgte letztendlich für die starke Verrauchung des Gebäudes. Der Brand selbst konnte recht schnell mit einem Eimer Wasser gelöscht werden. Dazu wurde das Brandgut nach draußen gebracht. Im weiteren Verlauf befreiten die Feuerwehrleute das Objekt noch mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch und übergaben anschließend die Einsatzstelle an die Polizei.