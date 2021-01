Wie erhalte ich einen Termin im Impfzentrum? Diese Frage der Brief beantworten. (Felix Kästle/ dpa)

In den kommenden Tagen erhalten alle über 80-jährigen Menschen im Landkreis Oldenburg Post aus dem Kreishaus. Per Brief informiert die Kreisverwaltung gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen über das Vorgehen bei der Corona-Schutzimpfung und bietet im Bedarfsfall Hilfestellungen an. Dieses Angebot haben Landrat Carsten Harings und die Bürgermeister im Landkreis Oldenburg in Absprachen erarbeitet, heißt es aus der Kreisverwaltung. Man sei sich bewusst, dass die Terminvereinbarung über die modernen Medien für den einen oder anderen älteren Menschen womöglich eine Hürde darstellt. Hier sollen die Kommunen den Einwohnern im Bedarfsfall unbürokratisch zur Seite stehen. Und diese sollten nicht zögern, im Bedarfsfall das in dem Brief beschrieben Hilfsangebot anzunehmen. Die Hilfe kann von der Unterstützung bei der Online-Impfterminvereinbarung bis hin zur Organisation einer Fahrt zum Impfzentrum nach Wildeshausen reichen. Dieses kann individuell im Gespräch mit der Heimatverwaltung thematisiert werden.

Die Zusammenarbeit mit den Kommunen klappt laut Landrat Carsten Harings hervorragend. Er will jedoch auch nicht verhehlen, dass sehr zum Leidwesen der hier beteiligten Akteure die Koordination der Aufklärungskampagne durch das Land verbesserungswürdig ist. Laut Harings muss das Ziel sein, insbesondere die ältere Bevölkerung als besonders gefährdete Personengruppe schnellstmöglich zu impfen. Und eine Impfung dürfe nicht daran scheitern, dass ein Impfwilliger seinen Impftermin nicht vereinbaren kann.

Die Vereinbarung eines Corona-Impftermins ist ausschließlich über die Kommunikationsplattformen des Landes Niedersachsen möglich. Darauf weist die Kreisverwaltung ausdrücklich hin. Hierfür ist die Hotline 0800/9988 665 eingerichtet worden. Eine Anmeldung soll nach bisherigen Informationen ab Donnerstag, 28. Januar, möglich sein. „Schon heute müssen wir voraussichtlich um Geduld bitten. Eine Impfung im laufenden Monat kann ausgeschlossen werden. Letztlich kann das Impfzentrum nur insoweit arbeiten, wie Impfstoff zur Verfügung steht“, erklärt Harings. Denn genau da stocke es gerade. Und das liege nicht im Einflussbereich des Landkreises.

Etwas Geduld ist aber auch noch beim angekündigten Infoschreiben vonnöten. „Wir hätten das gern schon eher gemacht, warten aber auch an dieser Stelle noch auf Vorgaben vom Land“, sagt Harings.