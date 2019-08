Stück für Stück reißt der Bagger Beton und Stahl aus dem Gebäude an der Westfalenstraße 8. Damit es nicht zu staubig wird, wird mit Wasser dagegen gehalten. (Janina Rahn)

Mit einem Knirschen gräbt sich der Bagger wie ein gefräßiges Tier in die Schichten aus Beton und Stahlwerk und reißt einen großen Batzen aus dem Gebäude. Gleichzeitig führt ein weiterer Bagger an langen Stahlketten einen mit Schutt bepackten großen Sack aus dem Obergeschoss nach unten, wo bereits zahlreiche weitere der weißen Säcke lagern. Seit Ende Juni laufen die Arbeiten an der Westfalenstraße 8 bereits, doch noch steht ein Teil des Gebäudes. Die größte Schwierigkeit dabei ist, dass in dem Gebäude, das in den 1970er-Jahren hochgezogen worden ist, jede Menge Schadstoffe verarbeitet wurden – und die können nicht einfach so mit abgerissen und entsorgt werden. Stattdessen werden die asbesthaltigen Materialien alle einzeln in den Säcken gesammelt, die erst nach und nach aus dem Gebäude geräumt werden können.

Rund 400 Tonnen von belastetem Schutt fallen bei dem Abriss etwa an. „Das ist alles Sondermüll und muss speziell entsorgt werden“, erklärt Vorarbeiter Stefan Kaminsky vom Abbruchunternehmen Bodo Freimuth, das den Abriss an der Westfalenstraße vornimmt. Acht Wochen hat es gedauert, die ganzen asbesthaltigen Materialien aus dem Gebäude rauszureißen und in den Säcken zu verstauen. Mit 15 Mitarbeitern war die Firma vor Ort, um alles auszuräumen und die Schadstoffe aus den Innenräumen zu beseitigen.

Nun läuft der eigentliche Abriss auf Hochtouren, und auf der Baustelle sind neben dem Vorarbeiter nur noch drei Maschinisten, die die Bagger bedienen, sowie zwei Hilfsarbeiter zugange. Berge von Beton türmen sich auf dem Gelände, ständig kommt ein neuer Laster vorgefahren, um Teile des Schutts abzuholen. Denn zusätzlich zu den 400 Tonnen asbesthaltigem Schutt kommen noch einmal 7000 Tonnen reinen Betonschutts, die auf der Baustelle anfallen. Und die müssen abtransportiert werden, um Platz zu schaffen.

Bis Ende August soll der Klotz dann ganz verschwunden sein – das ist jedenfalls das Ziel von Kaminsky. „Dann darf aber nichts mehr dazwischen kommen und kein Bagger ausfallen“, erklärt er. Anschließend müssen dann noch die Fundamente entfernt und der Erdboden wieder gefüllt und verdichtet werden, ehe der Abriss offiziell beendet ist. „Ich denke, Mitte oder Ende September dürfte alles fertig sein“, sagt der Vorarbeiter.

Vorarbeiter Stefan Kaminsky rechnet damit, dass die groben Abrissarbeiten bereits Ende August abgeschlossen werden. (Janina Rahn)

Gut 16 Jahre lang stand der Wohnblock an der Westfalenstraße leer und rottete vor sich hin. Bis die Stadt das Grundstück übernehmen konnte, dauerte es mehrere Jahre – unter anderem deshalb, weil bei einer Zwangsversteigerung 2015 ein Unternehmer das Gebäude der Stadt für 200 000 Euro wegschnappte. Erst 2018 kaufte die Stadt ihm schließlich das Haus für deutlich weniger Geld ab (79 000 Euro). Das Geld dafür kommt, ebenso wie die Finanzierung des Abrisses für rund 700 000 Euro, zu Teilen aus Fördermitteln zum Stadtumbau.

Nach der Westfalenstraße steht auch schon der nächste Abriss in den Startlöchern: Nachdem die Stadt die Wollepark-Blöcke 13 und 14 erwerben konnte, ist sie derzeit dabei, die restlichen Mieter zu unterstützen, neue Wohnungen zu finden. „Aktuell steht rund ein Drittel der Wohnungen bereits leer“, teilt die Verwaltung auf Nachfrage mit. Ziel sei es, bis zum Beginn der Heizperiode alle Bewohner anderweitig versorgt zu haben. Wenn alle Mieter untergebracht worden sind, beginnen die Vorarbeiten für den Abbruch. Währenddessen hat sich bei den Blöcken 11 und 12, die bereits seit der Gas- und Wassersperre leer stehen, noch nichts getan. Die Stadt hat den Eigentümern der Wohnungen bereits 2018 ein Kaufangebot unterbreitet. Für die Stadt sei es jedoch unerlässlich, ausnahmslos alle Wohnungen auf einmal zu kaufen. „Von einem entsprechenden Konsens der Eigentümer zur gemeinsamen Verkaufsbereitschaft ist der Stadt nichts bekannt“, heißt es.

Aber auch 2020 stehen laut Verwaltung weitere Arbeiten für die Neugestaltung des Areals an: „Im kommenden Jahr werden zwei Parkzugänge sowie der Spielplatz am Fabrikhof neu gestaltet.“ Die Planungen dafür laufen bereits seit längerer Zeit, sodass die Bauarbeiten bald starten können. Außerdem ist geplant, im Rahmen des Förderprojektes „Spiel-Raum Wollepark – Ort interaktiver Integrationsangebote“ die Aufenthaltsqualität und Verbindungen des Parks zu verbessern.

Kita könnte folgen

Wie es nach dem Abriss an der Westfalenstraße 8 weitergehen wird, ist übrigens noch unklar. Die Politik favorisiert in dem Bereich den Bau einer neuen Kita, wie im Mai im Planungsausschuss deutlich geworden war (wir berichteten). Die Verwaltung dagegen sieht das Vorhaben problematisch, unter anderem deswegen, weil das Grundstück mit Hausnummer 8 allein nicht ausreichen würde, weil die Fläche für eine neue Kita zu klein wäre. Sprich: Das benachbarte Grundstück 6, das ebenfalls im Besitz der Stadt ist, müsste in die Planungen mit einbezogen werden.

Doch dort steht derzeit noch das Gebäude des Nachbarschaftszentrums, dessen Umbau mit Städtebaufördermitteln finanziert worden ist – verknüpft an die Bedingung einer 30-jährigen Nutzung. Bei einem Abriss könnten die Mittel also zurückgefordert werden, befürchtet die Stadt. Außerdem müsste das Nachbarschaftszentrum in den neuen Gebäudekomplex integriert werden, was wiederum eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich macht. Ob die Politik dennoch an den Plänen festhält, wird sich im September entscheiden: Am Mittwoch, 4. September, soll der Stadtrat über das Thema beraten und final darüber abstimmen, zumindest wenn der bisher geplante Zeitplan eingehalten wird.