Um 23.30 Uhr waren die Bauarbeiten am Donnerstagabend beendet. Die Brücke hat einen neuen Standort. (Fotos: INGO MÖLLERS)

Vor knapp elf Jahren wurde Wirklichkeit, wofür der Verein „Projekt Schulwegsicherung Bäke-Brücke Heidkruger Weg“ zuvor lange gekämpft hatte: Am 13. August 2009 eröffnete der damalige Oberbürgermeister Patrick de La Lanne gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke parallel zur dort engen Straße auf der Nordseite des Heidkruger Bahnhofs. Zuvor war lange kein Geld im Stadtsäckel gewesen, um die damals 44 000 Euro teure Brücke zu bauen. Doch der Verein sammelte 4000 Euro und konnte in vielen Gesprächen die Stadtverwaltung zum Bau bewegen. Denn auf der Brücke war für Nicht-Autofahrer nicht genügend Platz, was insbesondere für die Schüler der Grundschule Iprump-Stickgras auf der Südseite des Bahnhofs zu gefährlichen Situationen führen konnte.

Die Zeiten haben sich geändert. Seit einiger Zeit wird der Heidkruger Weg saniert. In diesem Rahmen wird auch die Brücke über die Bäke verbreitert und mit Geh- und Radwegen ausgerüstet, weshalb die Holzbrücke nicht mehr benötigt wird, wie Stadtsprecher Timo Frers auf Nachfrage mitteilte. Doch schnell ergab sich eine neue Funktion für die Brücke. Denn auf der gegenüberliegenden Straßenseite, am Bahnhaltepunkt, ist eine weitere Holzbrücke in einem dermaßen desolaten Zustand, dass sie seit Jahren für den Fußgängerverkehr gesperrt war und weiter vor sich hin rottete.

Günther Holtz war damals im Vorstand des Brückenbauvereins. (INGO MÖLLERS)

Die Stadtverwaltung erkannte die sich bietende Möglichkeit und suchte das Gespräch zu den damaligen Vereinssprechern Hartmut Nordbruch und Günther Holtz. „Wir waren etwas überrascht, weil es den Verein schon lange nicht mehr gibt und wir mit der Brücke eigentlich auch nichts mehr zu tun haben. Sie gehört schließlich der Stadt, aber umso mehr haben wir uns über den Kontakt gefreut“, sagt Holtz, der am vergangenen Donnerstagabend gemeinsam mit alten Weggefährten die Bauarbeiten verfolgte.

Die Stadt fühlte sich also noch immer in der Verantwortung gegenüber den einstigen Initiatoren der Brücke und brachte diesen den entsprechenden Respekt entgegen. „Wir wurden ernst genommen“, kommentiert der sichtlich erfreute Holtz die vertrauensvollen Zusammenarbeit, die vor elf Jahren bestand und nicht in Vergessenheit geraten war. Damals witzelte Holtz: „Ihr baut doch nur, damit ihr uns los seid“. Elf Jahre später weiß man, dass dem nicht so war.

Dass die nun umgesetzte Brücke mit ihren 11,30 Metern Länge und zweieinhalb Metern Breite auch am neuen Standort wie angegossen passt, macht die Umsetzung zu einem zusätzlichen glücklichen Ereignis. „Die Brücke ist auch noch in einem sehr guten Zustand, wir haben uns die ja dann genau anschauen können, als sie in der Luft hing“, sagt Holtz, der auch deshalb davon überzeugt ist, dass die Brücke nicht entsorgt worden wäre, sondern auf jeden Fall einen neuen Standort gefunden hätte.

Um Punkt 21 Uhr rollten Kran und Tieflader an und nahmen die Brücke an den Haken. Die notwendigen neuen Fundamente an den Brückenköpfen waren zuvor bereits angelegt worden, weshalb die Brücke innerhalb von zwei Stunden vom alten auf den neuen Standort umgesetzt werden konnte. Gegen 23.30 Uhr vollendeten die Bauarbeiter ihr Werk und zogen wieder von dannen. Die Bahnreisenden sparen sich zukünftig einen Umweg und können wieder die Heidkruger Bäke überqueren.