Eine Bürgerinitiative fordert von den Kommunalpolitikern, in der kommenden Sitzung des Planungsausschusses gegen die Vorlage des Bebauungsplans zu votieren. (INGO MÖLLERS)

Die bevorstehende Beratung des Bebauungsplans „Südlich Delmodstraße“ am Dienstag, 8. Dezember, im Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr ruft Anwohnerproteste hervor. Die Interessengemeinschaft Altes Deichhorst fordert die Kommunalpolitiker auf, den Planungsentwurf für die Fläche zwischen der Delmodstraße und dem öffentlichen Grünzug sowie westlich der Brauenkamper Straße abzulehnen.

Der Entwurf, den die Stadtverwaltung zur Beratung vorgelegt hat, ist für die Sprecher der Interessengemeinschaft, Ute Kehse und Matthias Schäfer, sehr enttäuschend: „Die zahlreichen und grundlegenden Einwände, die unterschiedliche Anwohner gegen verschiedene Aspekte des Bebauungsplans vorgebracht haben, wurden von der Stadtverwaltung kaum berücksichtigt“, schreiben sie in einer Pressemitteilung.

Insbesondere Kernpunkte der Kritik seien nicht aufgegriffen worden, etwa die Forderung nach einer Verringerung der Gebäudehöhe der Geschossbauten. Insbesondere entlang der Delmodstraße wünschte man weniger Wohneinheiten auf dem Gelände und mehr Parkfläche für die Geschossbauten. „Der vorgelegte Bebauungsplan bleibt – abgesehen von kleineren Änderungen bei den Grünflächen und einer Verringerung der Gebäudehöhe von 15 auf 13 Meter im westlichen Teil des Geländes – im Wesentlichen so wie ursprünglich vorgestellt“, sagen die Kritiker.

Für die Anwohner sei das Ergebnis sehr frustrierend. „Wir haben über viele Monate versucht, unserem Anliegen bei Politik und Verwaltung Gehör zu verschaffen,“ schreiben Kehse und Schäfer. Als Mitglieder des Sprecherrats hätten sie zahlreiche Termine mit unterschiedlichsten Akteuren und Entscheidungsträgern wahrgenommen und im kleinen Kreis viel Zuspruch erhalten. „Zahlreiche Deichhorster Bürgerinnen und Bürger haben ihre Unterstützung überdies durch ihre Unterschrift bekundet“, heißt es in der Pressemitteilung. „Unser Protest gegen den Bebauungsplan wird somit von breiten Bevölkerungsschichten getragen.“ Dass dies von Verwaltung und Politik ignoriert werde, zeuge nicht von Bürgernähe.

Der Ausgang des Verfahrens legt in den Augen von Ute Kehse und Matthias Schäfer nahe, „dass das Ergebnis von Anfang an feststand und dass der sogenannte 'Bürgerdialog' nur dazu dient, dem Gesetz Genüge zu tragen, aber nicht, den Bürgern wirklich zuzuhören und ihre Anliegen ernst zu nehmen.“ Jeder Kommunalpolitiker in Delmenhorst sollte sich bewusst sein, dass es genau solche Ereignisse seien, die für Politikverdrossenheit unter den Bürgern sorgen. Den Kommunalpolitikern sollte außerdem klar sein, dass man begründete Argumente nicht einfach vom Tisch wischen dürfe: „Auf diese Art sollte man heutzutage keine umstrittenen Entscheidungen durchsetzen.“

Das Festhalten an den großen Mehrfamilienhäusern auf dem Delmod-Gelände ärgert die Anwohner, weil die Stadt Delmenhorst selbst in ihrem kürzlich öffentlich vorgestellten Wohnungsmarktbericht zu dem Schluss komme, dass „ein zu geringes Angebot an Ein- und Zweifamilienhäusern in Delmenhorst zu einer Abwanderung von entsprechenden Nutzergruppen in die benachbarten Kommunen“ führe. Hingegen seien in den zurückliegenden Jahren in Delmenhorst rund 1000 zusätzliche Wohnungen durch den Bau von Mehrfamilienhäusern entstanden. Ferner erwähne der Bericht eine „preisgünstige Situation für vermietete Wohnungen in Delmenhorst“ , was zu einem starken Zuzug einkommensschwächerer Haushalte nach Delmenhorst führe.

Das von Vertretern der Verwaltung bei verschiedenen Terminen vorgebrachte Argument, in Delmenhorst gebe es zu wenig günstigen Wohnraum und daher sei es nötig, verstärkt größere Geschossbauten mit einer hohen Zahl von Wohneinheiten zu bauen, werde damit hinfällig, argumentieren Ute Kehse und Matthias Schäfer. Sinnvoller für die Entwicklung von Delmenhorst wäre es ihrer Ansicht nach, das Delmod-Gelände ausschließlich mit Ein- und Zweifamilienhäusern zu bebauen. Damit hätten mehr junge Familien die Möglichkeit, in Delmenhorst zu bleiben und nicht nach Ganderkesee oder in andere Nachbargemeinden abzuwandern. Die Interessengemeinschaft Altes Deichhorst bittet „alle Entscheidungsträger nachdrücklich, die Beschlussvorlage des Bebauungsplans 363 abzulehnen und die Planung neu zu beginnen“.

Die vorgeschlagene Bebauung mit Geschosswohnungen könnte laut Beschlussvorlage der Verwaltung dazu beitragen, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Lebensphasen im Plangebiet „Südlich Delmodstraße“ ansiedeln. Dazu, so argumentiert die Verwaltung, gehörten auch ältere Personen aus dem Umfeld, die in dem Gebiet verbleiben möchten. Die Verwaltung plant, den B-Plan am Mittwoch, 16. Dezember, vom Stadtrat abstimmen zu lassen. Vor einem Baubeginn müssen noch die Erschließungsarbeiten und die Anlage von Baustraßen abgewartet werden.