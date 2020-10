Das Veranstaltungszentrum Com.media ist Teil der Nordwolle. Unter dem Corona-Abstandsgebot hätten hier angeblich 50 Menschen Platz gefunden. Die Stadt ging nun aber auf Nummer sicher und sagte die Informationsveranstaltung ab. (INGO MÖLLERS)

Dienstag, der 13. Oktober, sollte eigentlich ein Tag der großen Aussprache werden. Nach dem Großbrand auf dem ehemaligen Plexi-Möller-Gelände waren literweise Chemikalien in die Umwelt gelangt und sorgten in der Welse für ein Fischsterben (wir berichteten mehrfach). Nach dem Brand brauchte es auch nicht lange, bis sich eine Bürgerinitiative aus Anwohnern formierte. Um das große Aufklärungsbedürfnis dieser Bürger und der Kommunalpolitiker zu befriedigen, hatte die Stadt für Dienstag um 17 Uhr zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ins Zentrum Com.media auf der Nordwolle eingeladen. Doch daraus wird vorerst nichts. Der Dialog zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern muss coronabedingt verschoben werden.

„Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung in der Stadt Delmenhorst muss die ursprünglich für den 13. Oktober geplante Informationsveranstaltung in einem anderen Format stattfinden“, erklärt die Stadt. Als neuen Termin hat sie Sonnabend, den 24. Oktober, anvisiert. Zwischen 10 und 12 Uhr dürfte die Teilnahme für deutlich mehr Menschen möglich sein als an einem Werktag um 17 Uhr. Was sich die Verwaltung genau unter einem „neuen Format“ vorstellt, ist noch offen.

Bürgerinitiative zeigt Verständnis

Wiebke Machel, Sprecherin der Bürgerinitiative, zeigt im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER Verständnis für die coronabedingte Verschiebung der Veranstaltung: „Bei uns engagieren sich auch viele Menschen, die Teil der Risikogruppe sind. Sie brauchen ein Format, bei dem sie ohne Ansteckungsgefahr teilnehmen können.“ Nach ihren Informationen hätten in dem Veranstaltungszentrum der Nordwolle unter Corona-Bedingungen maximal 50 Menschen Platz gefunden. „Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter der Verwaltung dabei gewesen wären und wie zahlreich der Stadtrat vertreten gewesen wäre. Da ist diese Zahl schnell erreicht“, sagt Machel. Aktuell gelte es, die Pandemie ernst zu nehmen. Deshalb könne sie die Entscheidung gut nachvollziehen.

Mit der geplanten Informationsveranstaltung war die Verwaltung einem Eilantrag aus dem Stadtrat nachgekommen, den Delmenhorster Liste, Grüne, CDU und die Gruppe FDP/UAD gestellt hatten. Neben den entscheidenden Führungskräften aus der Stadtverwaltung sollte auch die Feuerwehr Rede und Antwort stehen. Gegenüber dem DELMENHORSTER KURIER erklärte auch der Eigentümer des Industriegeländes, Martin Stucke, eine mögliche Einladung zu dem Dialog annehmen zu wollen. Stucke ist Gesellschafter der Stern Immobilien und Handel GmbH.

Unklar ist derweil noch, wann es zu der von Detlef Roß (SPD) geforderten Sondersitzung des Umweltausschusses kommen wird. Roß ist dort Vorsitzender, darüber hinaus ist er als Vorsitzender des Fischereivereins besonders in die Folgen des Großbrandes involviert. „Neben der Aufklärung der Umstände fordere ich auch, dass die obere Erdschicht auf dem Gelände abgetragen und entsorgt wird. Das muss zügig passieren, sonst gelangen die Schadstoffe in tiefere Erdschichten“, betont Roß.