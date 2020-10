Ein Mann geht mit einer Mund-Nasen-Schutzmaske in der Hand durch die Fußgängerzone von Delmenhorst. (Mohssen Assanimoghaddam)

Axel Jahnz: Dass ich besorgt bin, können Sie sich denken. Aber wir haben die Zahlen wachsam beobachtet und waren in einer ständigen Bereitschaft. Es wäre sehr naiv gewesen, mit weiterhin niedrigen Zahlen zu rechnen. Bei den Neuinfektionen gibt es in Delmenhorst derzeit kein Kerngebiet. Das macht es schwieriger, die Probleme zu lösen. Gleichzeitig bieten aber auch viele Freiwillige ihre Hilfe an.

Nein. Wir konnten auch kein Cluster erkennen, wie es in der Vergangenheit zum Beispiel Schlachthöfe waren. Trotzdem müssen wir mit Hilfe des Landesgesundheitsamts auch die Entwicklung in unserem Umland genau beobachten. In direkter Nähe zu Delmenhorst liegt eine Großstadt. Ich werfe Bremen nichts vor, trotzdem müssen wir die Entwicklung dort genau im Blick haben.

Möglicherweise. Mit Sicherheit lässt sich das aber nicht sagen.

Axel Jahnz. (TAMMO ERNST)

Helge Schuhmann, der Leiter des Gesundheitsamtes in Delmenhorst, hat festgestellt, dass viele Familien betroffen sind. Mit sechs Personen in einem Haushalt können aus einer Infektion schnell fünf weitere entstehen. Wie hoch dieser Einfluss ist, lässt sich aber nicht differenziert sagen.

Derzeit befindet sich niemand auf einer Intensivstation. Bei den Altersgruppen sind querbeet alle Generationen vertreten. Die Mehrzahl der Infizierten ist 40 bis 65 Jahre alt. Es ist also nicht so, dass Corona nur ein Pro­blem der Alten wäre.

Wir werden weiterhin alle Veranstaltungen absagen. Die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln werden wir noch schärfer kontrollieren, insbesondere in der Gastronomie. Und wir planen, die Maskenpflicht auszuweiten. Wahrscheinlich wird dies für die Fußgängerzone gelten. Gerade heute habe ich wieder drei Menschen in einem Einkaufspark gesehen, die keinen Mund-Nase-Schutz getragen haben. Einige scheinen immer noch die Einstellung zu haben ‚ist alles easy‘. Wer das angesichts der weltweit rasant steigenden Infektionszahlen immer noch denkt, dem ist nicht mehr zu helfen.

Mehr zum Thema Plötzlich Risikogebiet Wie Delmenhorst zum Corona-Hotspot wurde In Delmenhorst ist der Sieben-Tage-Wert höher als in vielen Großstädten. Dabei ist die Stadt nicht ... mehr »

Ja, wir haben heute als Stadt eine Anfrage gestellt. Ich hatte auch schon Kontakt zu dem Standortältesten der Delmenhorster Feldwebel-Lilienthal-Kaserne, Torsten Ickert. Die offizielle Anfrage läuft aber über das Landeskommando in Hannover.

Das Gespräch führte Björn Struß.

Zur Person

Axel Jahnz (63) ist SPD-Politiker und Oberbürgermeister von Delmenhorst. Am vergangenen Donnerstag schickte er alle Schüler einen Tag eher in die Ferien und limitierte die Personenzahl von privaten Treffen auf zehn.