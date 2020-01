Jens Hambach (ganz links) und Kirstin Rohlfs vom Regieteam umrahmen die Moderatoren der nächsten Büttenabende: Eyke Swarovsky, Oliver Skandera, Julia Häufele, Sören Swarovsky, Julia Hack, Nico Jüchter, Katharina Vosteen und Till Cordes. (Tammo Ernst)

Bis jetzt waren die Büttflicker eher für ihre Gesangseinlagen bekannt. Doch bei den Büttenabenden ab Freitag, 7. Februar, zeigen sie zum ersten Mal, dass sie auch moderieren können. Aber auch sonst hat die veranstaltende Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) einige Neuheiten für die Büttenabende zu bieten.

Warum werden auf einmal acht Moderatoren auf der Bühne stehen, wenn es sonst doch immer nur einen einzigen gab? „Keine Angst, es werden nicht alle acht gleichzeitig händchenhaltend auf der Bühne stehen“, schmunzelt Kirstin Rohlfs vom Regieteam. „Es war nur so naheliegend, weil in diesem Jahr das Motto ‚Wir sind Fasching‘ lautet.“ Und ihr Regieteam-Kollege Jens Hambach ergänzt: „Es werden immer nur ein bis drei Leute gleichzeitig moderieren, die Moderatoren wechseln also immer. Das ist gut für die Zuschauerbindung. Wenn einem Zuschauer ein Moderator nicht gefällt, sagt ihm der nächste Moderator vielleicht eher zu.“

Dadurch, dass nur zum Opening und zum Finale alle Moderatoren gleichzeitig auf der Bühne stehen werden, können die Büttflicker auch ihren anderen Aufgaben beim Büttenabend nachkommen. Denn jeder der acht Büttflicker ist auch in einer der Gruppen eingebunden, die bei den Büttenabenden auftreten werden. Denn bei den Büttflickern handelt es sich nicht um eine Musikgruppe oder einen Chor, sondern eher um ein Sängerkollektiv aus den Brüdern Eyke und Sören Swarovsky (beide aus Delmenhorst), Oliver Skandera und Katharina Vosteen aus Ganderkesee, Julia Hack aus Hude, Julia Häufele aus Oldenburg („ursprünglich aber aus Ganderkesee“), Nico Jüchter aus Ganderkesee-Heide und Till Cordes aus Bremen („im Herzen aber Delmenhorster“).

Das Konzept des Sängerkollektivs war dabei Vorbild für eine weitere neue Idee für den Büttenabend, verrät Hambach: „Wir haben jetzt auch ein Redner-Kollektiv gegründet: die Sabbelköppe. Denn viele wollen sich beim Büttenabend mal ausprobieren, wollen aber nicht alleine auftreten. Oder was ist, wenn sie feststellen, dass ihnen diese Aufgabe doch nicht liegt? Dann geht die Suche nach Rednern wieder von vorne los.“ Deswegen soll es auch hier eine Art Pool geben, auf den die GGV zurückgreifen kann. Gründer der Sabbelköppe sind Hambach und Swarovsky. „Die Reden der Sabbelköppe sind aber ein eigener der 16 (noch geheimen) Programmpunkte. Die Büttenrede selbst hält nach wie vor Torge Kublank, unser Baron von Ganterteich“, wirft Hambach noch ein. Für den hat Rohlfs nur lobende Worte: „Seine Büttenrede ist im vergangenen Jahr etwas kürzer gewesen als sonst, ist moderner geworden – kurz: Er nimmt die Leute richtig gut mit.“

Weitere Neuheiten sind zwei neue Funken bei der Rot-blauen Garde, die Grüne Garde wird ohne ihren Major kommen – dafür unterstützt sie die Männergarde – und bei den GGV-Funken werden zwei beim Kinderfasching und drei auf den Büttenabenden auftreten, zählt Rohlfs noch auf. „Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr hat sich für einen eigenen Programmpunkt beworben, ebenso wie die Rock’n’Roller vom TV Deichhorst, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal wieder dabei waren“, fährt sie fort. „Beide Gruppen haben dann auch Gesang zu bieten.“ Doch besonders herzergreifend findet sie, dass Katrin Schröer zusammen mit ihrem Vater Herwig Schröder auftreten wird. „Der Vater ist schon vor 50 Jahren mit seinem Vater Heini Geerken aufgetreten.“

Der Moderator der vergangenen Jahre, das Delmenhorster Original Markus Weise, wirkt in diesem Jahr eher indirekt an der Entstehung der Büttenabende mit, indem er die Sprecher auf der Bühne coacht.