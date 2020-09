Ein Kleintransporter aus dem Fuhrpark der Bundeswehr krachte am Montagmorgen auf ein vorausfahrendes Treckergespann. Die beiden Fahrer kamen verletzt in Krankenhäuser. (Nord-West-Media)

Bei einem Auffahrunfall am frühen Montagmorgen wurden ein 64-jähriger Treckerfahrer schwer und ein 23-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Gegen 7.20 Uhr befuhren die Unfallbeteiligten hintereinander die Adelheider Straße in stadtauswärtiger Richtung.

Treckerfahrer schwer verletzt

Der Kleintransporter, der zum Fuhrpark der Bundeswehr gehört, krachte einige Meter vor der Einmündung „Holzkamper Damm“ in das langsam vor ihm fahrende Trecker-Anhänger-Gespann des 64-Jährigen. Dadurch kippten Traktor und Hänger auf die rechte Seite. Der 64-jährige Treckerfahrer aus Delmenhorst wurde dadurch schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige aus Delmenhorst wurde leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gefahren.

Ob die morgendliche Dämmerung in Verbindung mit einer schlechten Beleuchtung am alten Treckergespann für den Unfall verantwortlich war oder aber der Fahrer des Kleintransporters einfach unaufmerksam gewesen ist, wird sich erst später klären lassen.

Als am Montagmorgen der Mann mit seinem alten Traktor samt kleinem Anhänger auf der Landstraße bei Delmenhorst unterwegs war, war er 500 Meter vor der Unfallstelle von seinem Bauernhof aus auf die Straße eingebogen und wollte zum Melken seiner Kühe fahren. Daher befanden sich auch mehrere Milchkannen und ein Melkgerät auf dem Anhänger. Von hinten näherte sich dann mit hoher Geschwindigkeit der Kleintransporter aus dem Fuhrpark der Bundeswehr. Dessen Fahrer übersah vermutlich das Treckergespann. Der Transporter krachte mit enormer Wucht auf den Anhänger. Durch den Crash wurde der Anhänger völlig zerstört und der Traktor auf die Seite geschleudert.

Beide Männer waren zum Glück, entgegen der ersten Meldung, nicht eingeklemmt, wurden bei dem Unfall aber schwer verletzt. Ein an der Unfallstelle gelandeter Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt zur Unfallstelle. Beide Fahrer wurden mit jeweils einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Mit einem Kran wurde der Trecker, an dem sogar ein Vorderrad abgerissen wurde, wieder aufgerichtet.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Adelheider Straße ab Yorckstraße bis zur Kreuzung Holzkamper Damm voll gesperrt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden konnte bis Redaktionsschluss von der Polizei nicht angegeben werden.

Das Trecker-Anhänger-Gespann war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Gegen den 23-Jährigen wurden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rüdiger Fokken, Einsatzleiter bei der Feuerwehr Delmenhorst, berichtete, dass beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits keine Person mehr eingeklemmt war. Als mögliche Unfallursache komme in Betracht, dass bei der Dämmerung offenbar schlechte Sicht geherrscht habe.