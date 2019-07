Bei der Zubereitung von Smoothies sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Neben Früchten wie Äpfel, Birnen oder Kiwis wird auch immer wieder gerne Gemüse wie Grünkohl oder Spinat in den pürierten Drinks verarbeitet. Der flüssige Obstsalat gibt zwar einen ordentlichen Vitaminschub, Ernährungsexpertin Claudia Kay rät aber trotzdem davon ab, die täglichen Obstportionen ausschließlich in Form von Smoothies zu sich zu nehmen. (Fotolia)

Puh, war das heiß. Die erste Hitzewelle des Sommers mit Temperaturen über 30 Grad ist gerade überstanden – und die nächste kommt bestimmt. Auf den Klimawandel ist Verlass. Und mit den Außentemperaturen steigt mein Wunsch nach einer kulinarischen Klimaanlage. Und immer nur Wasser trinken, ach nöö... Matt schleppe ich mich also zum Eisschrank, fummele ein paar tiefgekühlte Beeren aus den Fächern, ab damit in den Standmixer, ein bisschen Wasser zum Verdünnen, einen Löffel Honig dazu, und los geht's. Nach 30 Sekunden ohrenbetäubendem Höllenritt sind die Beeren trinkfertig erledigt, sämig fließt der Smoothie ins Glas.

Beeren liefern Vitaminschub

„Alle Beeren sind super gesund, liefern viel Vitamin C und die berühmten Antioxidantien. So enthalten Erdbeeren etwa mehr Vitamin C als Zitronen“, sagt Claudia Kay, Ernährungsexpertin des Regionalen Umweltzentrums Hollen (RUZ). Heidelbeeren etwa würden sogar Zellschäden und dem Alterungsprozess entgegenwirken – auch im Gehirn. Der Fantasie bei der Zubereitung von Smoothies sind sowieso keine Grenzen gesetzt, wie die Getränke zeigen, in denen etwa Früchte wie Äpfel, Birnen oder Kiwis mit Grünkohl oder Spinat kombiniert werden. Der flüssige Obstsalat gäbe zwar einen ordentlichen Vitaminschub, die Expertin rät aber trotzdem davon ab, die täglichen Obstportionen ausschließlich in Form von Smoothies zu sich zu nehmen.

Frische Beeren, empfiehlt Claudia Kay, sollten in jedem Fall kühl und trocken gelagert und die Stengel und Kelchblätter immer erst kurz vor dem Verzehr abgeschnitten werden. Da Beeren relativ schnell schimmeln, sei es aber überhaupt kein Problem, sie einzufrieren. „Das Aroma bleibt erhalten“, sagt Kay. Beeren passen nicht nur in jeden Garten, sondern können sogar auf dem Balkon angebaut werden und haben von Mai bis September Saison, sind also „regionale Lebensmittel“ im besten Sinne. Und auch optisch sind die kleinen Strauchfrüchte attraktiv: „Beeren in Eiswürfel einzufrieren oder etwa gefrorene Weintrauben als Eiswürfel zu nutzen, ist ein echter Hingucker“, sagt Kay.

Und wenn wir schon einmal bei sommerlichen Getränken sind, liegt auch das Thema Limonade nahe. „Die handelsüblichen Limonaden und Eistees enthalten meistens unglaublich viel Zucker und Aromen“, erklärt die Fachfrau. Aber auch das lasse sich mit wenig Aufwand besser selbst gestalten. „In den hippen Läden sind selbst gemachte Limonaden meist ziemlich teuer, dabei ist ihre Zubereitung meist ziemlich einfach“, sagt Kay. Dazu verwenden kann man etwa gut Zitrusfrüchte wie Limetten und Zitronen, wobei die Schale in diesem Fall möglichst unbehandelt sein sollte. Ja, und ein bisschen Zucker ist auch erlaubt. „Am besten ist es natürlich, die Drinks mit Honig oder Agavendicksaft zu süßen. Aber selbst, wenn man Zucker nimmt, werden sie immer noch deutlich weniger enthalten als gekaufte Limonaden“, sagt Kay.

Die selbst gemachten Limonaden können dann noch mit frischen Kräutern gewürzt werden. Dazu eignen sich etwa Minze, Zitronenmelisse, Basilikum, Salbei oder Thymian. Und auch Ingwer verleiht vielen Getränken ein besonders interessantes Aroma.

Und um mit einem lange verbreiteten Vorurteil aufzuräumen: Auch Kaffee ist inzwischen als Lieferant für den Flüssigkeitshaushalt des Körpers anerkannt. Die noch immer verbreitete Annahme, Kaffee entziehe dem Körper Flüssigkeit, ist längst widerlegt. „Die gilt eigentlich nur für Menschen, die so gut wie nie Kaffee trinken“, erklärt Kay.

Besonders exotisch ist es, Saft direkt aus der Frucht zu schlürfen: Dazu schneidet man mit einem großen Messer etwa ein kleines viereckiges Loch in eine Wassermelone und hält den Mixer mit einem (nicht zwei) normalen Rührbesen rein, bis das Fruchtfleisch flüssig ist. Schmeckt fast wie in der Karibik. Wichtig ist allerdings, das Loch nicht zu groß zu schneiden. Sonst könnte das eine ziemliche Sauerei geben...