Şeniz (links) und Serena haben für ihre klaren Botschaften gerne bunte Farben genutzt. Insgesamt sind dreizehn Graffiti entstanden. (INGO MÖLLERS)

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos.“ sind auch in Delmenhorst eigentlich am 28. März zu Ende gegangen. In der Skateranlage am Parkplatz Graftwiesen ging das Engagement für eine bessere Welt aber in eine Verlängerung. Bis zum Gründonnerstag haben acht Teenager mit professioneller Unterstützung Graffiti erarbeitet, in denen sie sich gegen Rassismus und Homophobie und für Tierrechte einsetzen.

Eines der dreizehn Motive wiederholt in Regenbogenfarben immer wieder den Schriftzug „Love is Love“. Daneben ist eine überlebensgroße geballte Faust zu sehen, auch sie haben die Jugendlichen in bunten Farben auf den weißen Untergrund gesprüht. Für die nächste Botschaft greift die 15-jährige Şeniz zu einer Dose mit schwarzer Farbe: „No Justice No Peace“ - keine Gerechtigkeit, kein Frieden - schreibt sie neben die bunte Faust. Die vier Worte nutzen weltweit Aktivisten, um gegen rassistische Gewalt zu protestieren. Jüngstes Beispiel dafür sind etwa die Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd in den USA.

Şeniz hat in ihrem jungen Leben schon erleben müssen, wie sich Rassismus anfühlt: „In der Grundschule war Mobbing normal. Meine Mitschüler haben einen Kreis um mich gebildet und mich beschimpft: Ich soll wieder dahin gehen, wo ich herkomme.“ Dabei seien schon ihre Eltern in Deutschland geboren, sie fühlt sich hier zu Hause. Trotzdem erlebt sie immer wieder, dass Mitmenschen nur ihre türkischen Wurzeln sehen wollen: „Wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, reicht die Antwort Delmenhorst nicht. Dann folgt die Nachfrage: Ja, aber woher kommst du wirklich?“ Der oft zitierte Migrationshintergrund fühle sich so im Alltag wie ein „Migrationsvordergrund“ an. Für Şeniz ist Engagement nötig, das weit über die Graffiti hinausgeht: „Wir müssen immer unsere Stimme erheben, wenn wir Rassismus erleben.“

Şeniz ist per Instagram auf den Graffiti-Workshop aufmerksam geworden. Dort hatte das Kinder- und Jugendparlament (KJP) auf die Aktion aufmerksam gemacht. So kamen zu fünf Jugendlichen aus dem KJP dann noch drei weitere hinzu. „Im Parlament waren wir uns schnell einig, dass wir uns an den Wochen gegen Rassismus beteiligen wollen“, berichtet Zeynep. Die 15-Jährige ist seit Dezember Teil des neu gewählten Parlaments mit 18 Schülerinnen und Schülern. „Durch Corona war es schwierig, geeignete Aktionen zu finden. Die Graffiti sind an der frischen Luft und in kleinen Gruppen aber sehr gut umsetzbar“, sagt die Teenagerin. Die Skateranlage sei der perfekte Ort, um andere junge Menschen zum Nachdenken anzuregen und Diskussionen über Rassismus anzustoßen.

Bei der Umsetzung der Entscheidung des KJP unterstützte Marlies Lüdeke, bei der Stadt Fachdienstleiterin für Jugendarbeit. „Graffiti sind unter Jugendlichen schon längst eine anerkannte Kunstform und politische Ausdrucksform“, sagt sie. Die Gesellschaft würde dies aber noch nicht ausreichend anerkennen, deshalb gestalte sich die Suche nach geeigneten Flächen oft schwer. „Als Stadt haben wir gerade einen Aufruf gestartet, gute Orte für Graffiti vorzuschlagen. Bei der Wahrnehmung dieses Themas gibt es also eine positive Entwicklung“, freut sich Lüdeke. Für den Workshop musste sie kein Geld aus dem städtischen Haushalt ausgeben. Die Finanzierung hat das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ übernommen, welches in der Stadt zum Beispiel auch die Arbeit eines „Respect Coaches“ bezahlt.

Professionelle Hilfe haben die Jugendlichen in Delmenhorst von der Agentur ATX Artwork aus Bremen bekommen. „Wir haben ein paar Werkzeuge, damit auch ungeübten Händen sofort gute Ergebnisse gelingen“, verrät Mitarbeiter Adem Sahantürk. Ein Beispiel seien etwa vorgefertigte Schablonen. „Zu Anfang geht es auch darum, die Angst im Umgang mit den Sprühdosen zu verlieren“, sagt er. Bei den inhaltlichen Schwerpunkten mischt sich Sahantürk nicht ein, die Jugendlichen sollen ihre eigene Botschaft an die Wand bringen. Einzige Einschränkung: Die Schriftzüge dürfen nicht diskriminierend sein.