Bei einer weiteren Kontrollaktion von Stadt und Polizei auf dem Wochenmarkt wurden an diesem Mittwoch zahlreiche Verstöße festgestellt – und das, obwohl die Notwendigkeit des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes bekannt ist. Auch dass kontrolliert wird, war angekündigt worden. Innerhalb der einstündigen Maßnahme durch den städtischen Ordnungsdienst und Beamte der Polizei wurden neun Personen angetroffen, die unerlaubterweise keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Zudem war ein Teil der Betroffenen äußerst uneinsichtig. Es mussten Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden, die Betroffenen erwartet jetzt ein entsprechender Bescheid mit Bußgeldern im dreistelligen Bereich. In einem ebenfalls kontrollierten Verbrauchermarkt an der Stedinger Straße wurden keine Verstöße festgestellt. Stadt und Polizei kündigten weitere Kontrollen an.