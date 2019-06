In das alte LzO-Gebäude am Markt soll innerhalb eines Jahres ein Café einziehen. (INGO MöLLERS)

Ganderkesee. Bürgermeisterin Alice Gerken spricht von einem „wahren Glücksgriff und einem Gewinn für die Rathausstraße“: Die Gemeinde Ganderkesee hat das alte LzO-Gebäude, Am Markt 1, an den Ganderkeseer Immobilienverwalter Ludwig Logemann verkauft. Der Investor plant nach eigenen Worten, auf der 290 Quadratmeter großen Fläche im Erdgeschoss innerhalb eines Jahres ein inhabergeführtes Café zu eröffnen. Im ersten Obergeschoss stehen weitere 120 Quadratmeter zur Verfügung, die etwa für eine Arztpraxis genutzt werden könnten. Die in dem Gebäude ansässige Anwaltskanzlei bleibt ebenso erhalten wie die beiden Wohnungen unter dem Dach. Diese Entwicklung teilten Bürgermeisterin Alice Gerken und Erster Gemeinderat Rainer Lange am Mittwoch mit.

Nachdem die Sparkasse im Sommer ihren Neubau am Grünen Weg bezogen hat, hatte die Gemeinde das Haus am Markt im November 2018 gekauft, "weil wir die Hand darauf haben wollten, was damit passiert", wie die Rathauschefin betonte. So habe es in der Zwischenzeit zwar einige ernsthafte Mietinteressenten gegeben, aber in allen Fällen habe es den einen oder anderen Haken gegeben. "Die Immobilie erwies sich für viele Einzelhändler als zu groß, für Ketten war sie jedoch zu klein", sagte Gerken. Der Kontakt zur Verwaltung habe sich vor etwa acht Wochen eher zufällig ergeben, berichtete Logemann am Mittwoch: "Wirtschaftsförderin Christa Linnemann hatte mich wegen eines völlig anderen Themas angerufen. Aber während des Gesprächs sind wir dann auf das Gebäude am Markt zu sprechen gekommen. Und dann ging alles ziemlich schnell.

„Schwarze Null“ beim Verkauf

Die Verwaltung hatte im November 885 000 Euro für den Erwerb des Hauses bezahlt. Aus dem Verkauf gehe man nun „mit einer schwarzen Null“ heraus, wie Rainer Lange erklärte. Der Verwaltungsausschuss hat dem Deal bereits zugestimmt.

„Die Renditeabsichten stehen dort nicht im Vordergrund“, betonte Ludwig Logemann, der in Ganderkesee aufgewachsen ist und auch heute noch in der Gemeinde lebt. „Mir geht es um die Herausforderung, das Objekt zu einem Erfolg zu führen.“ Neben dem Kaufpreis will er weitere 600 000 Euro investieren, um das Erdgeschoss und die Arztpraxis zu modernisieren. So will er etwa mit größeren und bodentiefen Fenstern die Fassade neu gestalten, um mehr Licht zu schaffen, ohne aber das Ambiente des Platzes zu verändern. Das dunkle Vordach werde verschwinden. Ein wesentlicher Aspekt für den Erfolg soll auch eine größere Fläche für die Außenbewirtschaftung sein. Erste Gespräche mit Pacht-Interessenten würden bereits laufen, weitere potenzielle Betreiber könnten sich mit Wirtschaftsförderin Christa Linnemann unter Telefon 0 42 22 / 4 42 01 in Verbindung setzen.

Logemann, der unter anderem eine Vermietungs-, Verpachtungs- und Vermögensverwaltung (VVV) betreibt, gehören gegenwärtig mehr als 40 Gewerbe-Immobilien in Delmenhorst, Ganderkesee und dem Umland. Unter anderem ist er auch Eigentümer des ehemaligen Historia-Gebäudes an der Rudolf-Diesel-Straße, in das im Juli bekanntlich eine Filiale des Dänischen Bettenlagers einzieht.

Auch die Werbegemeinschaft „Gantermarkt“ begrüße die Entwicklung, berichtete Lange. „Die Kaufleute haben sich am Markt 1 immer ein adäquates Ladengeschäft gewünscht, das auch eine entsprechende Laufkundschaft und Publikumsfrequenz mit sich bringt“, erklärte er.